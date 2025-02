L’industrie : un combat pour le pays et pour le parti

Avec la campagne nationale sur les services publics et l’industrie, l’occasion est donnée de reprendre des gestes d’organisation qui se sont parfois perdus au fil du temps, noyés dans le quotidien et les affaires courantes. Et les enjeux sont grands.

Prenons l’exemple de l’acier. D’abord, il n’y a plus de doute quant à la volonté d’ArcelorMittal de se désengager du pays. Il use d’arguments entièrement mensongers pour justifier sa stratégie, mais il peut compter sur la quasi-totalité des médias pour les relayer. « Surcapacités », « ogre chinois », « coûts de l’énergie », « baisse de la demande dans les années à venir » ; autant d’éléments de langages massivement diffusés et pourtant parfaitement démentis par les chiffres. Et les faits sont têtus.

L’une des tâches des militants communistes reste de mener cette bataille idéologique. De marteler que, si demain la France venait à ne plus produire d’acier, c’est à cause des groupes qui ne répondent qu’aux injonctions financières et qui se moquent bien de produire de l’acier tant que tombent les profits, mais aussi à cause d’un État soumis à ces intérêts.

C’est en multipliant les discussions avec les travailleurs et les syndicats que l’on arrive à dénouer le vrai du faux, à taper avec justesse et à convaincre que nous sommes la force politique de référence sur le sujet. La fédération du Pas-de-Calais s’est dotée depuis des années d’un 4-pages, le Travailleurs 62, destiné aux travailleurs de l’industrie. Distribué par milliers chaque trimestre, cet outil permet non seulement de mobiliser le Parti sur cette question prioritaire de l’industrie, mais aussi de nouer des liens durables avec les syndicats. Un travail de longue haleine qui, au bout, permet de « saisir la balle au bond » dès qu’une situation s’aggrave dans une entreprise ou dans un secteur, sans avoir à « courir derrière l’actualité ».

C’est un travail de dentelle que demande cette nouvelle bataille sur l’industrie.

Hervé Poly

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1030 du 19 février 2025.