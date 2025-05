A l'initiative

Commission énergie

L’activité de la commission Énergie est dense. Ouverte à tous, elle regroupe les camarades intéressés par les enjeux énergétiques. Elle est composée d’une vingtaine de camarades issus pour certains des industries électrique et gazière, pour d’autres du Commissariat à l’énergie atomique, de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection…mais également de camarades qui ne sont pas issus du secteur de l’énergie.

Nous avons organisé des auditions comme celle de France Hydrogène, France Gaz renouvelable. Nous sollicitons quand cela est possible nos parlementaires ; nous l’avons fait lors de la fusion ASN/IRSN. Et continuons à entretenir des relations avec nos camarades portugais, espagnols et belges sur le marché européen de l’énergie avec lesquels nous avons écrit un texte commun repris dans la 1re lettre énergie.

Les débats au sein de la commission sont souvent très passionnés. Nous avons pris l’initiative de créer une Lettre énergie bimensuelle en direction des communistes pour que les travaux de la commission ne restent pas « confidentiels » et inciter les camarades à nous rejoindre. Plus le débat politique autour de l’énergie sera partagé par le plus grand nombre, plus le combat pour un service public de l’énergie du 21e siècle sera mené.

Valérie Gonçalvès, membre du CN

Lien vers la lettre n°1

Vétérans / Yvelines

Une cinquantaine de personnes étaient présentes à Trappes, samedi 17 mai, autour de l’ancien sénateur communiste Éric Bocquet - et de son livre La dette à perpète ? -pour dénoncer l’exploitation politicienne et culpabilisatrice du montant de «la dette publique» et pour identifier les véritables responsabilités de sa détérioration continuelle.

En proposant des explications pour d’autres choix politiques et des pistes d’action :

- Ne plus dépendre du discours démagogique ambiant entretenu par les profiteurs de la dette ;

- Aboutir à une nouvelle approche, plus juste socialement, des finances publiques.µ

Le bureau de l’Amicale des Vétérans des Yvelines