Investiture de Trump : face aux menaces, le sursaut est indispensable.

L’investiture de Donald Trump, en présence des dirigeants des principales forces d’extrême-droite et des grandes fortunes de la planète, d'Elon Musk à Bernard Arnault, marque un tournant international majeur. D’autant qu’elle a été suivie d’un discours violent, nationaliste, raciste programmant notamment le plus grand projet d’expulsions de ces dernières décennies et menaçant directement des États comme le Canada, le Danemark ou encore le canal de Panama d’une politique impérialiste dangereuse.

Le projet aujourd’hui affiché par la nouvelle administration américaine est d’une extrême gravité pour la sécurité et la paix sur la planète, ainsi que pour les libertés dans l’ensemble du monde.

Sur la base d’une idéologie libertarienne et d'un identitarisme d'extrême-droite, la nouvelle administration américaine entend rompre avec le cadre démocratique, et déployer partout ses logiques de forces, y compris contre les puissances qui, en Europe, sont prêtes à se mettre à genoux devant le nouveau président américain.

L’absence de réactions des dirigeants européens et de la Commission européenne face aux ingérences grossières en dit long sur l’absence de contenu réel des discours officiels sur l’autonomie européenne. Elle éclaire crûment le lien de dépendance structurelle au capitalisme étatsunien et à l’OTAN. Elle laisse le champ libre aux formations racistes et liberticides qui, derrière Giorgia Meloni et à son exemple, entendent prendre en main les destinées de l’Europe.

Le combat pour la paix, le droit international et la justice sociale n’ont jamais été d’une aussi brûlante actualité.

D’où l’urgence pour la France de retrouver une voix forte, une diplomatie audacieuse, une politique de paix ambitieuse et une défense indépendante, afin que puisse naître une nouvelle construction, européenne, émancipée de la tutelle des États-Unis et fondée sur la coopération solidaire des peuples.

Le Parti communiste français exprime sa solidarité avec les forces progressistes, les organisations syndicales, les mouvements féministes et citoyens qui luttent aux États-Unis contre les politiques trumpistes et cherchent à reconstruire une perspective progressiste. Elles vont en effet devoir faire face à des dispositions d’une grande violence, lorsqu’elles opèreront des coupes claires dans les dépenses publiques, démantèleront l’État de droit et n’hésiteront pas à instaurer un véritable racisme d’État pour diviser les classes travailleuses victimes de ce capitalisme agressif.

Il lance un appel aux forces communistes et de la gauche européenne pour prendre la mesure de la gravité des enjeux de ce nouveau moment historique et construire ensemble une alternative de paix et de progrès en Europe.

Paris, le 21 janvier 2025

Parti communiste français.