Journée mondiale pour le droit à l’avortement - Une lutte toujours d’actualité

L’IVG est un droit fondamental ! Le 4 mars 2023, nous avons pu collectivement célébrer une victoire juridique dans la lutte pour l’accès à l’IVG en France avec sa constitutionnalisation. Pour autant, ce combat est encore et plus que jamais d’actualité.

L’accès à l’IVG peut encore être un véritable parcours du combattant : clause de conscience, désinformation, accueil culpabilisant, délais trop longs. La casse du service public, avec un manque de moyens grandissant dans le système de santé publique et une multiplication des déserts médicaux, entrave l’accès à l’IVG. Le planning familial estime à 130 le nombre de centres fermés en 15 ans. L’association vient de publier le 1er baromètre sur l’accès à l’avortement, mené par l’IFOP, où sont constatées ces difficultés : 1 femme sur 3 a ressenti des pressions lors de son avortement, la moitié des femmes ayant eu recours à un IVG ont dû attendre plus de 7 jours pour obtenir un rendez-vous, au lieu des 5 jours recommandé par l’OMS.

L’inscription de cette “liberté” dans la Constitution, ne garantit pas un accès effectif à l’IVG sur tout le territoire. Le droit à l’avortement ne sera pas rendu égalitaire avec seulement des avancées juridiques, de véritables moyens doivent être mis en œuvre.

La nomination du nouveau gouvernement Barnier annonce la couleur. II incarne une politique réactionnaire et patriarcale, avec des ministres qui ont voté et se sont engagé·es contre l’inscription de l’IVG dans la Constitution ; un premier ministre qui entend gouverner main dans la main avec l’extrême droite ; une austérité annoncée pour les services publics et notamment pour le secteur de la santé déjà en souffrance. Ces positions rétrogrades, réactionnaires et libérales rendent encore plus pressante la nécessité de continuer à mener cette lutte avec détermination.

Ce 28 septembre le MJCF se mobilise aux côtés des associations féministes partout en France pour porter nos revendications et affirmer que l’IVG est un droit fondamental !

Le MJCF revendique :

- La fin de l’austérité dans les services publics.

- L’accès effectif à l’IVG selon la méthode de son choix sur tout le territoire de manière égale.

- L’abolition de la clause de conscience pour les personnels de santé.

Article paru dans CommunisteS n°1012