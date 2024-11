Ivry, l'urgence sociale

La section d’Ivry-sur-Seine s’organise pour préparer son premier vide-greniers solidaire en faveur du SPF.

Le Secours populaire français (SPF) fait aujourd’hui état d’une hausse alarmante de son nombre de bénéficiaires avec 3,6 millions de personnes aidées en 2023, soit une augmentation de 22 % en 5 ans. Ces chiffres illustrent les conséquences à la fois du démantèlement de nos services publics et de l’inflation qui, depuis la sortie de la crise Covid, n’a cessé d’impacter le pouvoir d’achat des plus précaires. Nous observons aujourd’hui une démultiplication des précarités qui poussent toujours plus de nouvelles personnes à solliciter l’aide alimentaire. Étudiants, seniors et familles monoparentales sont de plus en plus nombreux à recourir aux distributions alimentaires, comme le présente dans le bilan d’activité du Secours populaire Houria Tareb, secrétaire nationale de l’association.

C’est face à ce contexte d’accroissement continu de la pauvreté que la section d’Ivry-sur-Seine à fait le choix de porter un projet de solidarité qui vise à soutenir financièrement l’action du Secours populaire. L’organisation de ce vide-greniers solidaire permet d’apporter une première réponse en fournissant une contribution financière qui viendrait pallier l’augmentation des dépenses liées aux nouveaux besoins en aide alimentaire. Nous pensons cependant que seule l’action politique peut amener à un changement significatif de la situation. C’est pourquoi, à travers ce vide-greniers, nous souhaitons créer les conditions d’une rencontre qui permettrait de présenter au plus grand nombre notre projet d’émancipation et de transformation de la société. Nous sommes convaincus que la réussite de notre vide-greniers réside dans notre ambition à donner un sens politique à cette action.

L’organisation de notre initiative a été pensée pour répondre avec cohérence aux objectifs politiques que nous avons définis. Notre vide-greniers s’articule donc en deux phases. La première consiste à la mise en œuvre d’une campagne de communication appelant des donateurs à venir fournir une participation matérielle. Nous avons fait le choix de proposer des temps de rencontre définis afin d’apporter une visibilité sur la temporalité de l’évènement. L’échange entre donateurs et communistes est un élément que nous avons souhaité particulièrement accentuer dans cette organisation. Au-delà de l’apport matériel, il permet de favoriser la prise de contact avec des personnes partageant une proximité avec nos revendications politiques. C’est un moyen pour nous de renforcer notre réseau local à travers la participation à une ambition commune. La deuxième partie de cette organisation se structure quant à elle autour de la volonté de créer un temps qui soit à la fois solidaire et festif. Nous pensons que c’est en rendant accessible au plus grand nombre l’ensemble des produits de ce vide-greniers que nous rajouterons une dimension supplémentaire de solidarité à cet évènement.

La mise en œuvre de cette action de solidarité s’inscrit d’abord dans une volonté de répondre à une problématique sociale. Celle-ci représente néanmoins un formidable support pour soutenir notre discours politique vers l’extérieur. C’est donc en cela que nous pensons que cette action peut être bénéfique pour faire avancer nos idées.

Antonin Ziane

Article publié dans CommunisteS, numéro 1018 du 13 novembre 2024.