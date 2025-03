Jaurès – Le billet de Gérard Streiff

Le gouvernement préparerait, nous dit-on, un livret d’une vingtaine de pages qui serait distribué à tous les Français avant l’été, un manuel de survie en cas de conflit armé conseillant de tenir près de soi 6 litres d’eau, des boites de conserve, une lampe de poche, etc. On y recommanderait de fermer la porte en cas d’accident nucléaire ! Rarement l’infantilisation (pour rester poli) de l’opinion aura été poussée aussi loin. Paraît que le projet est en validation après du Premier ministre. S’il fallait vraiment alerter les concitoyens, on recommanderait plutôt la distribution du discours de Jean Jaurès à la Chambre des députés le 20 décembre 1911. Dénonçant le péril d’une guerre européenne, il déclarait : « Messieurs, les forces de guerre qui sont dans le monde, je ne les méconnais pas ; mais il faut voir aussi, il faut reconnaître et saluer les forces de paix […]. La guerre même travaille à sa manière pour la paix par l'idée des horreurs que la guerre moderne déchaînerait ».

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1035 du 26 mars 2025.