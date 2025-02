Les Jeunes Communistes enquêtent sur l’éducation à la vie affective et sexuelle

Le quotidien régional L’Est Républicain relate le 23 février l’action des Jeunes Communistes du Doubs.

Dans tout le pays, les Jeunes Communistes s’affairent à mener une grande enquête nationale sur l’application des trois séances annuelles obligatoires dans les lycées.

La fédération du Doubs a récemment mené une campagne de sensibilisation sur l’éducation à la vie affective et sexuelle au lycée Pergaud de Besançon. Cette initiative s’inscrit dans le contexte de la mise en place du nouveau programme national d’éducation à la sexualité, qui doit entrer en vigueur à la rentrée scolaire 2025.

La fédération a réalisé un sondage à la sortie du lycée Pergaud, révélant des lacunes importantes dans la mise en œuvre de l’éducation sexuelle. Selon les résultats de cette enquête, le compte n’y est pas en termes de séances d’éducation à la vie affective et sexuelle dispensées aux lycéens.

« La majorité des élèves déclarent ne pas avoir suivi trois séances d’éducation à la vie affective et sexuelle comme le prévoit la loi depuis 2001. Plus d’une centaine réclament, dans une pétition, l’application de la réglementation. »

Cette action s’inscrit dans un contexte national où moins de 20 % des élèves au collège bénéficient actuellement de séances d’éducation sexuelle pendant l’année scolaire, malgré l’obligation légale de dispenser trois séances annuelles.

Les Jeunes Communistes soulignent l’importance de cette éducation, pour la santé, le bien-être, tout en promouvant l’égalité et en luttant contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles.

Cette campagne du MJCF intervient alors que le nouveau programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle fait l’objet de nombreuses polémiques et de campagnes de désinformation.

Dans d’autres départements et à l’approche de la « Semaine du féminisme » organisée autour du 8 Mars, les Jeunes Communistes continuent à mobiliser les jeunes sur le sujet.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1031 du 26 février 2025.