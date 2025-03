Les Jeunes Communistes alertent sur l’application de la loi dans l’enseignement privé

Jeudi 6 mars 2025, le journal Marianne a publié une tribune signée par Assan Lakehoul, secrétaire général du Mouvement jeunes communistes de France (MJCF).

Intitulée « Comment confier l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à Notre-Dame de Bétharram ? », cette tribune s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale du MJCF visant à enquêter sur l’application effective de la loi relative à l’éducation à la vie sexuelle et affective (EVARS) dans les établissements scolaires, notamment ceux sous contrat avec l’Église catholique.

Assan Lakehoul y dénonce les dysfonctionnements systémiques au sein de l’enseignement catholique, en s’appuyant sur l’affaire de Notre-Dame de Bétharram, où des dizaines de plaignants ont révélé des violences morales, physiques et sexuelles. Il pointe du doigt la responsabilité de l’Église, accusée d’avoir favorisé un réseau de silence et de complicité, et interroge la compatibilité du Code de droit canonique avec les principes républicains.

La tribune soulève une question : peut-on confier l’éducation à la vie affective et sexuelle à une institution dont les valeurs entrent en contradiction avec les lois de la République ?

Cette publication intervient alors que le débat sur la laïcité et l’éducation reste brûlant, et que le mouvement féministe cherche des moyens pour changer les comportements. Les jeunes communistes sont bien déterminés à ne pas laisser les réactionnaires occuper le terrain médiatique et empêcher les avancées sociales.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1033 du 12 mars 2025.