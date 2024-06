Job – Le billet de Gérard Streiff

Les moments où Macron est le plus fier de son job, là où il déploie tout son savoir-faire, selon son entourage, c’est lorsqu’il anime la cérémonie « Choose France ». Dans le grand cabinet de Mme Victoire au Château de Versailles, il demande alors, plusieurs jours durant, aux plus grands patrons « in the world » (car tout ça se fait en anglais, of course) d’investir en France. Pas question ici de bouder ces investissements, mais on fera remarquer, sans esprit polémique, qu’en 2023 les investissements étrangers en France se sont élevés à 19 milliards alors que les investissements français à l’étranger ont grimpé à 63 milliards. Faudrait peut-être que le Président dise à ces capitalistes français « Stay in France, please », pardon : restez en France, SVP.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, n°999, 5 juin 2024.