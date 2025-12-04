Journée internationale des personnes handicapées : des droits effectifs et l’égalité réelle, ici comme ailleurs

La question du handicap est une question politique et de droits humains. L’ONU l’a rappelé à plusieurs reprises à la France depuis 2017 : notre pays a signé et ratifié une convention internationale relative aux droits des personnes handicapées en 2010 mais ne la respecte pas et bafoue les droits de plus de 7,7 millions de nos concitoyens.

En effet, la loi de 2005, déjà défaillante au regard du droit international, a été progressivement vidée de son sens par les gouvernements successifs : report sine die de l’accessibilité universelle, régression de l’accès au logement avec la loi ELAN, discriminations persistantes et invisibilisées, absence de moyens donnés aux MDPH, ce qui entraîne un non-respect des droits et de la dignité-même des personnes (évaluations « comptables », sur dossier uniquement et sans entendre les personnes), droit à l’éducation inappliqué…

Aujourd’hui, les personnes handicapées vont payer le prix fort des politiques d’austérité budgétaire qui se préparent : attaques contre la Sécurité Sociale et notamment les affections de longue durée, contre les politiques publiques de l’emploi, coupes drastiques des budgets des collectivités territoriales et des services publics.

C’est inacceptable ! Donnons leur pleine citoyenneté aux personnes handicapées : programmation d’urgence de l’accessibilité des lieux et services, y compris numériques, revenu digne, sanctions suffisantes et appliquées aux employeurs qui discriminent et refusent d’aménager, création d’un service public de la vie autonome, droit à l’éducation inconditionnel, etc.

Le projet communiste est un projet émancipateur et de lutte contre toutes les oppressions, dans un esprit de solidarité. Nous voulons donc combattre les discriminations validistes auxquelles sont confrontées les personnes handicapées, notamment sur leur lieu de travail, combattre aussi les vexations et humiliations quotidiennes face à un environnement social inaccessible et à de multiples parcours d’obstacles tout au long de leur vie.

Paris, le 3 décembre 2025

Parti communiste français