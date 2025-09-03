Journée de solidarité à la mer du PCF 59

Depuis 35 ans, les communistes du Nord organisent une journée de solidarité à Malo-les-Bains. Cette année, elle a eu lieu le jeudi 28 août et a permis à environ 1 700 personnes de se retrouver sur « la plus belle plage du Nord ». Les 27 bus affrétés par les sections locales des différents arrondissements du département ont déposé les vacanciers d’un jour aux abords de la digue dans la matinée. Ils ont été accueillis par les militants de la fédération avec un livret de jeux sur le thème des luttes sociales et du droit aux vacances.

Traditionnellement, l’accueil se faisait au Kursaal (le Palais des Congrès de la ville de Dunkerque) et permettait l’organisation d’un meeting en fin de matinée. L’indisponibilité de cette salle pour cause de travaux a nécessité une réorganisation de la journée pour cette édition 2025. Un point fixe installé sur la plage a permis aux participants de venir à la rencontre des communistes, d’échanger, de débattre et de préparer la rentrée sociale.

Après une conférence de presse, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français a échangé un moment avec les camarades et les sympathisants présents. Le soleil s’est fait attendre mais la bonne humeur, le partage et la convivialité étaient au rendez-vous.

Cette journée, attendue par beaucoup, a pour objectif de rappeler que les vacances ne sont pas un luxe mais un droit fondamental pour toutes et tous. L’accès aux vacances reste inégal pour beaucoup de travailleurs de plus en plus précaires, ou pour les millions de privés d’emplois qui peinent à bénéficier pleinement de ce droit. La journée à Malo reste trop souvent la seule occasion pour certaines familles de passer du temps en dehors de chez elles pendant l’été. C’est l’occasion également de rappeler que les conquêtes sociales ne sont pas le fruit du hasard mais que c’est par la mobilisation et l’organisation du plus grand nombre qu’elles deviennent réalité et qu’elles doivent être défendues. Pour les militant·es du Parti communiste dans le Nord, cette journée permet de se retrouver avant la rentrée et surtout d’aller à la rencontre des citoyen·nes de leur territoire pour être au plus près des réalités de chacun·e.

Ce genre d’initiative doit interroger nos pratiques militantes du quotidien afin d’inscrire pleinement nos luttes dans ces réalités. C’est pourquoi la fédération du Nord se projette déjà vers l’édition 2026 avec l’objectif d’aller à la rencontre de toujours plus de participant·es afin de faire vivre nos valeurs et de convaincre le plus grand nombre de l’absolue nécessité de devenir acteurs du combat commun.

En effet, dans cette période marquée par le doute et l’inquiétude vis-à-vis de l’avenir, notre devoir de communistes est de proposer et de rendre crédible un avenir meilleur où chacun·e pourra s’émanciper dans une société plus juste et plus équitable débarrassée du capitalisme.

Erwan Jacquemart

Secrétaire fédéral à la vie du Parti

Article publié dans CommunisteS, numéro 1052 du 3 septembre 2025.