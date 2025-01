Justice et vérité pour les militants kurdes assassinés !

Six militants kurdes ont été assassinés dans des attentats terroristes racistes en l’espace de dix ans à Paris.



Le 9 janvier 2013, tombaient Sakine Cansiz, Fidan Dogan et Leyla Saylemez. Cet assassinat fut d’évidence commandité par les services secrets turcs, bras armés et criminels du régime turc d’Erdogan. Si l’assassin est mort en prison peu avant son procès, les commanditaires courent toujours. Le PCF exige la levée du secret défense qui couvre encore aujourd’hui ce dossier.



Le 23 décembre 2022, étaient assassinés Evîn Goyî, responsable du mouvement des femmes kurdes en France, qui a combattu Daesh au Rojava, Mîr Perwer et Abdurrahman Kizil. Leur assassin a clairement exprimé ses motivations racistes et terroristes. Malgré les demandes des parties civiles, le parquet anti-terroriste ne s’est toujours pas saisi de l’affaire.



La France ne peut persister dans son attitude de passivité complice. Elle doit faire toute la lumière sur ces assassinats qui ont eu lieu en plein Paris.



Encore aujourd’hui, le peuple kurde se voit dénier la reconnaissance de ses droits nationaux et culturels. Le régime autocratique d’Erdogan, qui est un danger pour tous les peuples de la région, cherche à masquer la claque électorale qu’il a reçue aux élections locales du 31 mars dernier en destituant certaines des municipalités remportées par l’opposition. En Syrie, le Rojava est à nouveau menacé et attaqué par la Turquie et ses affidés, ainsi que par la réminiscence de Daesh, alors que le 26 janvier prochain sera commémoré le 10e anniversaire de la reprise de Kobane par les YPG sur Daesh.



Il est urgent qu’une protection internationale soit appliquée au peuple kurde et que la France et l’UE fassent pression sur le gouvernement turc pour qu’il respecte la démocratie et le droit international. Le PCF exige la libération des prisonniers politiques turcs et kurdes détenus dans les geôles d’Erdogan, au premier rang desquels figure Abdullah Ocalan, ainsi que la décriminalisation du mouvement national kurde. C’est une condition nécessaire pour la paix.



Le PCF participera aux manifestations pour exiger justice et vérité pour les militants kurdes à Paris et partout en France samedi 11 janvier prochain.



Parti communiste français,



Le 9 janvier 2025.