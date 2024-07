L’expert – Le billet de Gérard Streiff

Jérôme Sainte-Marie est un monsieur discret. L’air bonhomme, il court les médias. On le voit, on l'entend sur BFM, sur F5, sur CNEWS, sur France culture, sur France inter… Normal, c’est un expert. Ça fait pas vraiment de politique, un expert, ça expertise. Le problème, c’est que Jérôme Sainte-Marie est le gourou du RN, l’éminence grise de Marine Le Pen, le patron de l’École centrale des fachos. Il se présente à la législative dans les Hautes-Alpes, comme RN cette fois, pas comme expert. Ce parachuté vient de faire près de 40 % au premier tour. On se demande si ses sorties médiatiques vont passer sur le compte du RN ou sur celui des experts. Qu’en pense l’Arcom ?

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, N°1003, 3 juillet 2024.