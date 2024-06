L’imposture du programme du RN pour l’Enseignement supérieur

Le programme du Rassemblement national, en plus d’être très pauvre en ce qui concerne l’Enseignement supérieur et la Recherche, propose des mesures déconnectées de la réalité des jeunes. Ces mesures ne feront qu’accentuer les inégalités déjà existantes et enfonceront un peu plus les étudiants dans la précarité.

Logement

Le logement étudiant a été au cœur de l’actualité tout au long de l’année. La proposition du Rassemblement national pour pallier cette situation est la construction de 100 000 nouveaux logements étudiants. Une mesure loin d’être suffisante pour loger les 350 000 étudiants boursiers qui n’ont pas pu bénéficier de logement à tarification sociale.

Face à cela, l’Union des étudiants communistes réaffirme sa revendication d’une politique de logement social étudiant à la hauteur des enjeux. D’une part, nous avons besoin que soit construit 350 000 logements étudiants dans le parc public. D’autre part, il est nécessaire qu’une rénovation structurelle des résidences étudiantes existantes soit effectuée. Enfin, le plafonnement des loyers dans le parc privé doit être mis en place afin de sanctionner les propriétaires abusifs.

Autre mesure du RN concernant le logement : l’impossibilité pour les étudiants étrangers de se loger en cité universitaire. Avec cette mesure, l’accès aux études, analysé par la droite et l’extrême droite comme “une voie d’immigration” va être considérablement attaqué. Cela témoigne bien de la volonté du RN d’une politique migratoire haineuse, basée sur des préjugés racistes.

L’enseignement supérieur a tout intérêt à s’ouvrir sur le monde. Il est un lieu de partage et de création des connaissances. Empêcher les étudiants étrangers de venir, c’est se priver d’un savoir précieux pour l’innovation et la société.

L’offensive sur un public spécifique représente une porte d’entrée pour faire régresser l’ensemble de droits sociaux. Face à ces mesures xénophobes, nous devons garantir un accueil digne à l’ensemble des jeunes souhaitant étudier en France, sans distinction ou condition de ressources.

Revenu étudiant

Concernant la précarité étudiante, le RN propose de soutenir financièrement les jeunes qui travaillent durant leurs études, tout en conditionnant cette aide à la réussite scolaire.

Le salariat est la première cause d’échec chez les étudiants. Cette proposition est donc bien loin d’être une réelle mesure sociale. Elle ne contribuera nullement à effacer les inégalités entre les étudiants, pire, elle les entretiendra.

En opposition à ce projet, l’UEC réaffirme sa revendication d’un revenu étudiant. Face à la hausse des prix des denrées alimentaires et des loyers et aux bourses insuffisantes, c’est le seul moyen de permettre aux jeunes de continuer leurs études tout en vivant dignement.

Léna Raud

secrétaire nationale de l’UEC

Article publié dans CommunisteS, n°1001, 19 juin 2024.