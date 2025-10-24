L’OTAN, c’est la guerre… et la corruption



Alors que le gouvernement français appelle a doubler les dépenses d’armement et que le Président Trump impose aux pays de l’Union européenne d'acheter ses armes, des affaires de corruption dans l’industrie militaire éclatent au grand jour ! La France doit saisir la justice au plus vite et mettre fin à ces magouilles, à ces marchés publics truqués, à cette vassalisation de nos finances publiques au service de l’OTAN. C’est urgent !

En effet, un consortium de journalistes européens révèle l’ampleur des marchés publics truqués et de la corruption qui touchent l’OTAN. Des médias français, belges et néerlandais ont enquêté sur les pratiques obscures de la NSPA (Agence OTAN de soutien et d'acquisition) qui est le prestataire de services de l’Alliance atlantique chargé de l’achat du matériel militaire pour les 32 pays membres de l’OTAN. La NSPA siège en plus dans le paradis fiscal du Luxembourg et dispose de plusieurs centres opérationnels, notamment en France, en Hongrie et en Italie.

Les révélations sont édifiantes : agents corrompus, industriels véreux, valises de billets… Voilà certainement la véritable raison pour laquelle le secrétaire général de l’OTAN, Mark RUTTE, s’est retrouvé dans le bureau ovale, face à D. Trump, mardi dernier. D’ailleurs, l’administration américaine a décidé de clore d’autorité les enquêtes. Voilà ce qui se produit quand la justice passe sous la coupe d’un gouvernement.

Le président américain utilise tous les moyens pour imposer le doublement des dépenses militaires en 20 ans en Europe d’ici 2035... et pour en profiter au maximum !

Pendant qu’E. Macron mène une politique insupportable contre les Français, ferme des écoles, des lits dans nos hôpitaux, demande aux retraités de se saigner les veines, l’argent public coule à flots pour le surarmement et pour les marchands de canons qui font du profit sur la guerre.

STOP À LA CORRUPTION ! NE LAISSONS PAS LES MARCHANDS DE CANONS POURRIR NOS VIES ET LA VIE DE NOS ENFANTS !

Le PCF interpelle la ministre des Armées Catherine Vautrin et lui demande de saisir la justice concernant ces affaires de corruptions. L’Agence des participations de l’État doit être saisie au regard des nombreuses entreprises issues de notre Base industrielle et technologique de défense (BITD) dans lesquelles l’État français a des participations.

Ce scandale de corruption souligne à nouveau l’urgence pour la France de refonder sa politique de défense et de reconstruire un pôle public de défense en toute indépendance de l’OTAN et des États-Unis, rompant avec la servilité envers les intérêts des industriels mais fondé sur les intérêts de la défense nationale sous contrôle de la nation. La France doit sortir du commandement intégré de l’OTAN, première étape vers la sortie et la dissolution de l’OTAN dans le cadre de la constitution d’un espace pan-européen de sécurité collective.

Fabien Roussel

22 octobre 2025