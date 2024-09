Halte à l’escalade au Liban : la France doit rappeler son ambassadeur à Tel Aviv

Les inquiétudes sont grandes face aux conséquences possibles de la décision du gouvernement d’extrême-droite israélien de viser l’organisation islamiste Hezbollah par la vague d’explosions de leur matériel électronique, prenant délibérément le risque de frapper des civils. Ces attaques qui ont fait 37 morts et 2931 blessés sont une nouvelle étape dans la montée des tensions guerrières à la frontière libanaise, ayant déjà provoqué l’évacuation de 200 000 civils libanais et autant d’Israéliens.

Le gouvernement de Benyamin Netanyahou cherche ainsi délibérément l’escalade et la régionalisation du conflit. Pas plus que les pogroms du 7 octobre du Hamas ne justifiaient la destruction de Gaza, les provocations du Hezbollah ou du régime de Téhéran dans la région n’autorisent en rien cette action, qui viole le droit international. Car ce sont les peuples, libanais, israélien, palestinien, qui en sont les victimes.

La seule motivation du clan suprémaciste au pouvoir à Tel-Aviv est d’entretenir la guerre pour faire taire le mouvement démocratique qui gagne chaque semaine en ampleur en Israël et se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Il a déjà provoqué trop de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, il doit être stoppé avant qu’il ne provoque un embrasement régional. La communauté internationale doit de toute urgence répondre à l’appel du secrétaire général de l’ONU.

Le PCF condamne tout acte d’escalade et toute action de guerre. Il dénonce le recours délibéré par le gouvernement israélien à une technologie conçue pour provoquer des victimes civiles et provoquer la terreur dans la population. La guerre au Nord, comme les massacres de masse à Gaza et les crimes de l’armée et des colons en Cisjordanie doivent être arrêtés. Il réaffirme sa solidarité avec le peuple libanais, menacé à nouveau par une guerre provoquée par un gouvernement israélien, comme avec les Israéliens qui manifestent contre cette escalade dangereuse.

Le PCF dénonce les violations répétées de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban.

Se prononcer verbalement contre l’escalade, comme l’a fait Emmanuel Macron, ne suffit pas. Il faut agir pour stopper ce gouvernement de hors-la-loi.

La France ne peut demeurer plus longtemps dans les tergiversations et l’hypocrisie.

Elle doit rappeler pour consultations son ambassadeur à Tel-Aviv et saisir le Conseil de sécurité afin qu’il condamne l’escalade en cours et exige que le gouvernement de Netanyahou y mette fin. Il est temps que la mission de la FINUL, en vue de rétablir la paix et la sécurité dans la région, soit respectée.

La France doit agir pour un embargo sur les armes et composants militaires à destination de l’Etat d’Israël et pour la suspension de l’accord d’association UE-Israël tant que le gouvernement israélien persiste à bafouer le droit international.

La France doit faire respecter les résolutions de l’ONU pour un cessez-le-feu à Gaza, elle doit agir pour que soit appliqué le récent appel de l’Assemblée général des Nations unies à l’arrêt de l’occupation et de la colonisation de la Cisjordanie. Sans délai, il lui faut reconnaître l’Etat de Palestine aux côtés de l’Etat d’Israël dans les frontières de 1967.

Le PCF exige la libération des otages israéliens retenus à Gaza et la libération des prisonniers politiques palestiniens. À l’occasion de la journée internationale du 21 septembre, il appelle à la plus large mobilisation en faveur d’une solution de paix dans la justice pour tout le Proche-Orient.

Parti communiste français

21 septembre 2024