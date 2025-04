La France n'a pas besoin d'austérité mais de vitamines !

Le Premier ministre continue de se servir de la dette publique qui menaçerait "la survie de notre pays" pour faire peur aux françaises et aux français, sans proposer de remède, si ce n’est de nouvelles coupes à venir dans les dépenses publiques. Loin d'améliorer la situation, elles ne feraient qu'accélérer la récession. La politique du gouvernement échoue, alors accélérons : voilà ce que propose François Bayrou ! Le Parti communiste français alerte : ce discours prépare une nouvelle saignée sociale qui frappera d’abord les travailleurs et travailleuses, les categories populaires et moyennes, les services publics, l’industrie et les collectivités locales.

Notre pays regorge de richesses humaines et matérielles : ses salariés, sa jeunesse, ses ingénieurs et ses chercheurs, ses hôpitaux, ses ports, ses centrales nucléaires. Avec cette force collective, nous pouvons produire ce dont notre pays a besoin en travaillant mieux et en travaillant tous et toutes à condition d'en finir avec le coût du capital, des dividendes et intérêts payés aux banques.

La solution, ce n’est pas l’austérité, ce sont des vitamines : c’est à dire de l’investissement massif dans l’industrie, les services publics, et la transition écologique.

Mobilisons l'argent du pôle public reposant sur Banque publique d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations. L'heure est à lancer un grand plan d’investissement de 150 milliards d'euros par an, à taux zéro, avec des exigences fortes sur l’emploi, l'industrialisation et l’écologie au lieu de poursuivre la distribution d'aides publiques aux entreprises sans aucun critère.

Rétablissons l’ISF, taxons plus justement les dividendes et le capital.

Nationalisons des entreprises de secteurs stratégiques pour la France comme Arcelor, continuons d'être aux côtés des salariés de Vencorex portant le projet de SCIC afin de reconstruire notre souveraineté industrielle en matière de production d'acier comme le fait le Royaume-Uni avec le sauvetage de British Steel.

C’est en bâtissant que nous produirons des richesses. C’est par l’emploi et une croissance centrée sur la réponse aux besoins humains et aux exigences écologiques que nous réduirons le déficit, pas par l’étouffement du pays.

Le PCF appelle à rompre avec la logique mortifère de l’austérité et à engager la France dans le chemin des Jours Heureux.

Paris, le 15 avril 2025

Fabien Roussel

Secrétaire national du PCF