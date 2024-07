À l'heure où ces lignes sont écrites, nous ne savons encore rien de la constitution du nouveau gouvernement de notre pays. Mais il est certain qu'hier le peuple de France s'est mobilisé, comme il ne l'avait pas fait depuis des décennies, pour empêcher la peste brune de prendre possession du pouvoir, pour empêcher les pires régressions, qu'elles soient sociales, démocratiques, sociétales ou écologiques ; pour empêcher que notre pays se fracture plus encore, se divise jusqu'au déchirement. C'est le peuple qui a tranché, c'est le peuple qui a eu le dernier mot. Ni retour à la politique de Macron, ni extrême droite.

C'est ainsi que doit se poursuivre la grande aventure du Nouveau Front populaire si nous voulons qu'elle soit synonyme d'espoir et de mise en œuvre de politiques de transformation sociale et écologique.

Nous le savons d'expérience, le personnage principal du prochain gouvernement doit être le mouvement social. Sans lui, droite et extrême droite multiplieront les obstacles à l’Assemblée nationale. Sans lui, le risque est grand de s'enfermer dans un tête à tête entre forces politiques qui risque de tourner à la politique du « moindre mal ». Sans lui, le risque est immense d'ouvrir en grand les portes du pays à l'extrême droite, qui n'aurait plus qu'à se baisser pour ramasser la mise sur les ruines d'une gauche qui aurait échoué.

Nous avons un rôle extrêmement important à jouer pour que cette mobilisation sociale, féministe, écologiste se construise dès cet été, pour que le débat sur les réformes à mettre en œuvre prenne corps dans les villes, les villages, les quartiers, les entreprises. Nous avons un rôle essentiel à jouer pour que des collectifs du Nouveau Front populaire se constituent partout autour de son programme, afin de débattre, se mobiliser et trancher les débats qui existent au sein du NFP.

Dans ce cadre-là, la Fête de l'Humanité peut devenir la grande fête du Nouveau Front populaire, le lieu où le mouvement social, dans sa grande diversité, se retrouve pour, dès la rentrée, peser de tout son poids sur les choix, les orientations politiques mises en œuvre dans notre pays.

Des centaines d'organisations syndicales, d'associations, de mouvements ont pris une part essentielle dans la construction du NFP et de fait dans le résultat de dimanche dernier. Proposons-leur de participer à la Fête de l'Humanité pour continuer de jouer ce rôle central pour qu'enfin nous nous engagions sur la voie de transformations profondes dans notre pays.

Plus que jamais, dans cette situation où l'espoir peut renaître, faisons de la Fête le lieu où tous ceux qui aspirent à ce changement profond se retrouvent pour agir, organiser la lutte et les mobilisations, porter la voix du mouvement social au cœur même du Nouveau Front populaire.

Dès maintenant, sans attendre, il est essentiel de proposer très largement le bon de soutien à toutes celles et tous ceux que nous rencontrons pour converger les 13, 14 et 15 septembre prochains vers cette grande fête, qui dans cette situation politique complètement inédite constituera le premier rendez-vous politique de la rentrée, le rendez-vous de l'espoir retrouvé, de la solidarité internationale et de la paix.

Nathalie Simonnet

membre de l'exécutif national, responsable à la promotion de l'Humanité

Article publié dans CommunisteS, n°1004, 10 juillet 2024.