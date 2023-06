La petite histoire du siège du PCF - Bibliographies (19)

De nombreuses sources sont venues alimenter les épisodes de « La petite histoire du siège du PCF ». De natures différentes, livres, revues, journaux, archives, web, DVD, reportages... croisés avec la mémoire d’ancien·ne·s camarades.

Les livres

Les courbes du temps : Mémoires, Oscar Niemeyer. Ed. Gallimard

La forme en architecture, Oscar Niemeyer. Ed. Metropolis

Oscar Niemeyer en France. Un exil créatif, Vanessa Grossman et Benoît Pouvreau, Éditions du patrimoine

Le PCF a changé, Vanessa Grossman. Ed. B2 Collection Société

Brasilia, un demi-siècle de la capitale du Brésil, livre d’art réalisé par Artetude Cultural

Ma vie s’appelle liberté, Etienne Fajon. Ed. Robert Laffont

Parti pris. Tome 1, D’une guerre mondiale à l’autre, Georges Cogniot. Éditions sociales

L’insurgé, Jules Vallès. Ed. Livre Club Diderot

14 Juillet, Éric Vuillard. Ed. Babel

L’agitation communiste de 1840 à 1848, Alexandre Zévaès. Persée

Les quartiers pauvres de Paris : le 20e arrondissement (Ed. 1870) Louis Lazare. Ed. Hachette, Livre BNF

De Montfaucon, de l’insalubrité de ses établissements et de la nécessite de leur suppression (Ed. 1841), Louis Roux. Ed. Hachette, Livre BNF

Le nouveau Paris : histoire de ses 20 arrondissements (Ed. Vers 1860), Émile de La Bédollière. Ed. Hachette, Livre BNF

Les Misérables, Victor Hugo, Tome IV. Ed. Émile Testard, 1890

Paris ouvrier. Des sublimes aux camarades, Alain Rustenholz. Ed. Parigramme

Belleville, mon village, Clément Lépidis. Ed. Henri Veyrier

Histoire de Belleville, Emmanuel Jacomin. Ed. Henri Veyrier

K. Mel’nikov, Le pavillon soviétique, Paris 1925, S. Frédérick Starr, Présentation J.L. Cohen. Ed. L’Équerre collection Repères

La vie héroïque du Colonel Fabien, colonel André-Ouzoulias, Préface Charles Tillon. Éditions sociales 1945

Qui a tué Fabien ?, Pierre Durand. Ed. Messidor Temps actuels

1940-1945, La Résistance dans le 19e arrondissement de Paris, ANACR. Ed. Le temps des cerises

Journaux, revues, web

L’Humanité numérisé, Archives de la BNF

La Nouvelle critique numérisée, Archives de l’Université de Bourgogne

La Nouvelle critique, n° 170 Novembre 1965. Interview de Niemeyer par Jean Deroche

La Nouvelle critique, n° 46 septembre 1971, Gosnat, Niemeyer, Deroche, Prouvé, Chemetov...

Photos numérisées de l’Humanité, Archives départementales de Seine-St-Denis, Bobigny

Le Courrier de l’Unesco, du 24 juin 1992. Entretien avec Oscar Niemeyer, par Édouard Bailby

Les Comités centraux, Fondation Gabriel-Péri, Archives départementales de Seine-St-Denis, Bobigny

Les Cahiers du communisme, Archives numérisées de l’Université de Bourgogne

Fonds de la direction du Parti communiste français (1944-1994). Archives numérisée de l’Université de Bourgogne

Le répertoire des archives institutionnelles, Bibliothèque des arts décoratifs, Union centrale des arts décoratifs. Le Monde, La Croix, Le Figaro...

Publications de l’Insee.

DVD, reportages

« Oscar Niemeyer, Un architecte engagé dans le siècle ». Un documentaire de Marc-Henri Wajnberg

Podcast France-Culture, « Le génie des lieux, la maison du Parti communiste français »

Arte, « La Maison des communistes » (YouTube Dailymotion)

Quelques romanciers ont évoqué le siège du PCF

Bernard Landry avec Le dernier écrivain. Éd. Messidor. Écrit en 2050, les livres sont conçus et écrits par ordinateur après des études de marché. Les dernières révèlent un nouvel engouement pour l’époque ancienne. On va donc dénicher le vieil auteur oublié pour enregistre ses mémoires. Curieux personnage, parlant un français d’un autre temps, entouré de très jolies égéries, dont les cheveux ont les couleurs de l’arc-en-ciel, et qui se révèle être au cœur d’un complot terroriste... On y évoque l’ancien siège d’un parti politique disparu à proximité des Buttes Chaumont, de l’avenue Gustave Moreau jusqu’à la place du Colonel Fabius, siège qui semble s’être transformé en lupanar.

Gérard Streiff avec Le cas G.B. Éd. La Baleine. Paula est retrouvée morte dans la salle des archives du PC, Le Poulpe enquête à « Fabien », au siège du Parti. De fille en anguille, il se retrouve dans les lieux sadomasochistes de la capitale. Se heurte aux ombres de la guerre d’Espagne. Se perd dans les vies doubles, ou triples, de ces personnages. Comme les matriochkas, ces poupées gigognes russes, les histoires s’emboîtent les unes dans les autres. Où cela s’arrêtera-t-il ?

Gérard Pellois