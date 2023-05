La petite histoire du siège du PCF - Les événements artistiques et culturels (18)

La configuration des salles et la coupole, leurs équipements, permettent la tenue de nombreuses manifestations artistiques, conférences et rencontres. La coupole, avec sa voûte de lamelles, sa lumière douce, la qualité de son acoustique et son côté spatial, a tôt fait d’envelopper les invité·es dans l’univers qui leur est proposé.

Concerts - Théâtre

2007 Cyrano de Bergerac, morceaux choisis avec Jacques Weber

2011 Concert de la chorale, Voix si Voix la

2012 Concert de la chorale, Voix si Voix la

2014 Concert de Mary Paz, Électro percussion cubaine, dans le cadre des journées du patrimoine

2015 Spectacle Un jour futur ; Natacha Ezdra chante Jean Ferrat en hommage à Jean Ferrat

2016 Concert privé du groupe français Air pour la Blogothèque 21

2019 La compagnie Les Vertiges de Minerve joue la pièce intitulée « Dix-sept ans»

2019 Récital de piano par Sophie Partouche dans le cadre des journées du patrimoine national

2021 La compagnie Les Vertiges de Minerve joue la pièce intitulée « À nos efforts passés »

2021 Concert du groupe La Fine Équipe

2021 Concert privé du groupe Indochine pour RTL2

2022 Festival Colors

Projections, interviews...

2001 Conférence de presse de la chanteuse Bjök pour la présentation de son dernier album et de son concert au Grand Rex.

2015 En avant-première, projection du documentaire de Mourad Laffitte et Laurence Karsznia « Une jeunesse parisienne en résistance », au travers de différents témoignages de Henri Krasucki, Paulette Sarcey, Julien Lauprêtre, Robert Endewelt...

2015 Rencontres autour de la projection du film « La Terre fleurira, 50 ans de cinéma du journal l’Humanité », de la collection «mémoire populaire», livre-dvd édité par Les Mutins de Pangée avec Ciné-Archives

2016 Interview de Marc Lavoine par Laurent Delahousse, «»Le mot camarade continue d’exister dans la solidarité quotidienne »

2018 Projection de « De Chatila nous partirons », un film d’Antoine Laurent

2019 Projection de « Léon Moussinac, l’héritage de Spartacus », un film de Patrick Cazals,

2019 Arte « Tu enfanteras dans la douleur », un film écrit et réalisé par Ovidi ; des femmes dénoncent les maltraitances qu’elles ont subies durant leur accouchement.

2019 Dogs of Tchernobil, de Léa Camilleri (youtubeuse)

2020 On achève bien les gros, documentaire de Gabrielle Deydier, Valentine Oberti, Laurent Follea pour Arte

2020 décembre : Interview de Jean-Loup Chrétien pour les 40 ans de sa sélection pour le premier vol habité français dans le cadre d’une mission franco-soviétique ; le vol aura lieu ente le 25 juin et le 2 juillet 1982

Rencontres, conférences...

2018 Les rencontres LGBT+

2018 Sommet mondial des défenseurs des droits humains

2018 4e biennale rue Réseau des Maisons de l’architecture

2018 Solidarias ! Un événement ACER, Les amis des combattants en Espagne républicaine

2019 Colloque Designing Community

2019 Conférence Droits de la terre, le temps de l’action ; présentation et commentaire des propositions de la Déclaration de l’alliance des enfants et gardiens de la terre mère

2020 La Fête du court métrage

2021 Événement «Rôle Modèle» de la fédération française du prêt-à-porter féminin

2021 Campus Amnesty International

2021 6e édition des Journées nationales de l’architecture

2021 Participation à la Nuit Blanche

2022 Soirée 30 ans de Groland

2023 La Fête du court métrage

Vous pouvez retrouver la majeure partie des événements cités dans cet épisode et les trois précédents en vidéo sur l’Internet.

Merci à l’ensemble des services généraux du siège du PCF qui l’entretiennent, le gèrent, organisent sa vie et permettent son rayonnement bien au-delà de nos frontières. Merci aux personnels d’entretien, d’accueil et de sécurité, aux salarié·es et bénévoles ; merci aux personnels de l’événementiel pour leur contribution ; avec une pensée particulière pour Maurice Rivière, décédé en décembre 2019, camarade de cœur et de conviction, le bâtiment chevillé au corps, qui durant des années fut l’artisan majeur de la réussite matérielle de tout événement.

Gérard Pellois