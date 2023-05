La petite histoire du siège du PCF Le siège du PCF, un lieu de culture (15)

« Fabien » est certes avant tout le siège du PCF, avec les réunions de ses instances, de ses collectifs de travail, ses activités, et c’est aussi le lieu souhaité par Oscar Niemeyer pour « ...que d’autres artistes puissent également s’exprimer dans le nouveau siège » ; et Georges Gosnat précisant : « ...et nous partageons son souhait ».

Ainsi s’y sont tenus nombres d’événements qu’il ne nous sera pas possible, devant la quantité, de citer de manière exhaustive ces épisodes et ceux qui vont suivre et, parmi eux, ceux à l’initiative du PCF.

1982. Osbsèques de Louis Aragon le 28 décembre. Mitterrand refuse d’organier des obsèques nationales. Le PCF organise la cérémonie, livre d’or, garde d’honneur ; les gerbes s’ammoncellent au pied de la coupole. Des gradins, une estrade, une tribune sont installés sur le parvis pour recevoir les nombreux invité·e·s et les orateurs, au nombre desquels Georges Marchais, Pierre Mauroy et le comédien François Chaumette qui lira le poème de Louis Aragon Épilogue. La foule est immense qui veut rendre hommage à Aragon. Massée derrière les grilles du siège elle envahit la Place du Colonel-Fabien.

1990. La réception de Nelson Mandela, le 7 juin, à l’occasion de son voyage officiel en France.

1998. Première participation aux Journées européennes du patrimoine. Le bâtiment sera classé au patrimoine national le 26 mars 2007.

- Journée de débats et exposition d’affiches et de documents pour l’ouverture effective des archives du PCF, qui depuis 2003 sont consultables aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis à Bobigny.

2012 Hommage à Oscar Niemeyer décédé le 5 décembre de la même année.

2012. Cycle « Aragon aujourd’hui », un mois d’initiatives à l’occasion du 30e anniversaire de la disparition de l’écrivain.

2013. En hommage à Oscar Niemeyer, accueil de l’exposition « Brasilia, un demi-siècle de la capitale du Brésil ».

- Soirée La Revue du Projet. Débat Pierre Laurent et les sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon.

- Centenaire de la Première guerre mondiale. Soirée Henri Barbusse.

- Soirée projection et débat autour du documentaire Crise(s) de Frédéric Touchard.

2014. Les rencontres Niemeyer, organisées par le pôle « Égalité des territoires » : « Paris-Banlieue, la métropole c’est vous. Une commune, un territoire, une campagne ».

- « Rien de plus actuel que Jaurès le clairvoyant ! » Débat avec Charles Silvestre, Autour de Jean Jaurès, animé par Frédérick Genevée, alors responsable des archives du PCF.

- Soirée de solidarité avec Kobané.

2015. Hommage aux victimes de l’attentat contre Charlie Hebdo dans le cadre des vœux annuels de Pierre Laurent.

- Les rencontres Niemeyer, organisées par le pôle « Égalité des territoires » : « Libre ou subie, la mobilité est politique ».

- Soirée d’hommage à l’occasion de la Journée nationale de la Résistance intitulée « Résister aujourd’hui et hier », avec la projection du film de Mourad Laffitte et Laurence Karsznia Les FTP-MOI dans la Résistance.

- Exposition « Trois regards scientifiques sur le climat », en partenariat avec la revue Progressistes.

- Soirée exceptionnelle pour les cinq ans de La Revue du Projet.

2016. 80e anniversaire des Brigades internationales en Espagne républicaine, avec l’inauguration d’une plaque en hommage aux Brigades internationales.

2017. Exposition « Sur les murs du fil rouge d’octobre », à l’occasion du centenaire de la Révolution d’octobre 1917, une exposition de 110 affiches pour la plupart inédites.

- Exposition « Georges Marchais, l’expo », pour les vingt ans de sa mort. Entre séquences télévisées, affiches et album de famille, la vie de Georges Marchais.

2018. Soirée Aragon consacrée à « Mai 1940 » et à son roman Les Communistes.

- Ouverture de l’Université permanente. Session chaque mardi, salle de conférences, un lieu d’éducation populaire.

2020. Exposition « », organisée par la Fondation Gabriel-Péri. Rétrospective de 100 ans d’affiches du Parti communiste, à l’occasion du centenaire du Congrès de Tours.

2021. Exposition « Demain La Révolution ». 100 images apposées sur les grilles du siège du PCF réalisées par 100 artistes.

2021-2022. Exposition « Libres comme l’Art ». Regroupement inédit d’œuvres puisées dans les collections du PCF et de la Fédération de Paris, à l’initiative de Pierre Laurent et des commissaires Yolande Rasle et Renaud Faroux, 15 000 visiteurs.

2022. Hommage aux victimes de l’attentat contre Charlie Hebdo.

- Exposition « Aragon, les adieux », conçue par la Maison Elsa Triolet-Aragon. Un hommage à Aragon 40 ans après sa mort le 24 décembre 1982.

2023. Hommage aux victimes de l’attentat contre Charlie Hebdo

Parmi les événements marquants et constants de la vie de ce bâtiment, il y a les traditionnels vœux de la direction du PCF en présence de la presse, d’élu·e·s, d’ambassades ; les hommages rendus aux camarades ou «compagnons de route» décédé·e·s. Chaque fois un portrait, des fleurs, un livre de condoléances ouvert au public, voire une garde d’honneur dans le hall d’accueil. Il y a la célébration d'événements marquants de l’histoire du PCF et de la nation…

Gérard Pellois