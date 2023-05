La petite histoire du siège du PCF – Les événements artistiques et culturels (16) (Expositions - Créations)

En mars 1966 s’est tenu un Comité central marquant dans les relations de notre parti avec les intellectuels et la création artistique ; la carte blanche donnée à Niemeyer pour la construction de ce bâtiment en est une des manifestations ; véritable écrin pour les expositions les plus diverses, c’est le lieu d’une culture sans entrave, porte ouverte à l’émancipation humaine.

« L’image de Jésus-Christ deux mille ans après ». Une trentaine d’artistes exposent tableaux et sculptures. « Nous voulons contribuer à faire du bimillénaire du christianisme une halte de réflexion pour les croyants et les humanistes sans religion, qui cherchent aujourd’hui les voies de la libération humaine », Antoine Casanova, chargé des relations avec les Églises et les mouvements religieux au PCF.

Le photographe Andreas Gursky travaille dans le bâtiment, réalise un chef-œuvre qu’il offre au Centre Pompidou avec le soutien du PCF.

« Le cri du peuple ». Exposition de planches originales de l’album de Tardi et Vautrin.

« Sky painting » de Mathias Kiss. Installation éphémère pour Wallpaper 18.

« Palenque ». Trois artistes cubains exposent les sculptures d’Augustin Cardenas, les dessins de Jesus Gonzales de Armas et les œuvres de Lorenzo Padilla qui mettent en exergue la relation entre leurs travaux et les cultures africaines.

« Putain de guerre ». Exposition de planches originales de l’album de Tardi et Verney, en commémoration du début de la guerre 14-18.

« Fête du graphisme ». Claude Baillargeon, un poète graphiste.

« Horse Vision ». Exposition de Véronique Durruty et Jacques Benoit en à

« Grandir après la Shoah ». Dessins d’enfants entre 1945 et 1951, dans les foyers, patronages et colonies de vacances de l’UJRE.

« À l’appel de la Liberté, ». Exposition dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance. Le même jour est inaugurée par la Mairie du 19e, au bas des Buttes-Chaumont, une fresque de Artof Popof évoquant l’attaque d’un train allemand sur la Petite ceinture le 23 août 1944 par un groupe de FTP-FFI dirigé par la lieutenante Madeleine Riffaud.

« Soutien à l'Humanité ». Soirée de partage culturel à l’initiative de la pianiste Sophie Partouche, avec le concours du metteur en scène Jean-Daniel Senesi.

« Vers de nouvelles conquêtes ». Exposition de graphistes de 2018.

Rétrospective inédite des affiches de Mai 68 en collaboration avec le Centre international de recherche de l’imagerie politique (), le Phare Boréal, la Société des Auteurs des arts visuels et des images fixes (Saif) et le PCF.

« Souffle ». Exposition de la Fondation Francès. Y

« Ex-East. Histoires passées et récentes des avant-gardes roumaines ». Exposition d’artistes roumains dans le cadre de la saison culturelle France-Roumanie.

« Roaming ». Exposition Jeune Création.

« Sylmiya ». ociété des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe. 900 artistes ont contribué à créer une œuvre commune emblématique.

« On va s’arranger ». Exposition de la BD de Wilfrid Lupano et Pozla.

« Hommage aux résistants ». Exposition de C215, Christian Guémy. Treize portraits de résistantes et de résistants communistes pour le centenaire du PCF.

« Concrete spring ». Exposition

« Ce qui ne tourne pas rond tombe ». Exposition Jeune Création.

« Welcome to earth ». Exposition du photographe Jérémy de Backer.

« Digital moirés ». Exposition de Miguel Chevalier. Une œuvre de réalité virtuelle générative et immersive projetée sous la coupole de l’Espace Niemeyer.

« I Scream Ice Cream ». Exposition Jeune Création.

« Monumentum ». Exposition des photographies de Jean-Marie Donat et Thomas Sauvin à l’occasion des Rencontres photographiques du 10e

« Présentation d’une sélection d’œuvres » du catalogue Post War et Art contemporain de la Maison de ventes aux enchères Millon X.

« Cosmogonie ». Exposition de Maurice et Carracedo.

« La langue des oiseaux ». Exposition Jeune Création.

« Center for the crtitical appreciation of antiquity ». Exposition de Andreas Angelidakis commise par Audemars Piguet.

« Alfred Courmes ». Exposition rétrospective de 70 tableaux. Certains d’entre eux n’ont jamais ou très rarement été exposés.

Gérard Pellois