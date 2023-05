La petite histoire du siège du PCF – Les événements artistiques et culturels (17)

En 2013, dans une interview au journal Libération, Gérard Fournier, alors administrateur du bâtiment, rappelle que le siège du PCF « ...est un lieu de création au service de l’émancipation humaine et ouvert sur l’avenir ». Ajoutant : « On est très attentif dans notre sélection..., veillant à ce qu’il y ait toujours une dimension créative dans les projets ». Précisant son idée par le refus depuis « Prada », qu’il considéra comme une erreur, « de louer... pour des événements purement festifs et de le transformer en « dancing d’un soir pour la jet-set ».

La presse veut que le premier grand événement ait été « le défilé Prada ». Or, le premier défilé fut celui du styliste André Walker, américain installé à Paris, en mars 1998. Pour l’occasion, Le Monde titrait : « La mode Spoutnik au Parti communiste ».

Dès lors vont s’enchaîner les acteurs de la mode, du luxe et du prêt-à-porter.

Christian Lacroix / Dior par deux fois, avec Marion Cotillard / Prada / Dries Van Noten / Thom Bronwe / Jean-Paul Gauthier / Maison Martin Margiela / Galerie Lafayette / Namacheko deux fois / Koché / Courrèges / Chanel par deux fois, avec Pharrell Williams / L’Oréal avec Leïla Bekhti et Louise Bourgoin / Gabriel Nouchi / Rombaut Dysmorphia / Dynamo Cycling / Ann Demeulemeester / Magasine Rouge fashion book avec Isabelle Huppert / Kany West Enfants riches déprimés / Sysley Pub Sisley / The Kooples / Audemars Piguet / Giambattista Valli / Atlein / Stella McCartney / Christian Louboutin / Maison Cléo / Miaou / (aparté, se rappeler de la lutte de ses ouvrières de 1980 à 1994 ) / Jérôme Dreyfus.

De nombreux clips...

Elles dansent, de Nuttea / Et si en plus y a personne, Alain Souchon / Bugatti, de Tiga / Jalousie, d’Angèle / Vargas, de Franglish et Alonzo / Pas là-bas, de Nadjee / 230, de Lefa et Plk / Maintenant ou jamais, du groupe Catastrophe / Dingue, de Soprano / Das Kapital, des Vulves assassines / Stromae, Spots TV et RS pour son album « Multitude » / Orchestre symphonique, virtuellement dirigé par des entraîneurs de foot de la Ligue1.

...et films y ont été réalisés

Mon petit doigt m’a dit, de Pascal Thomas.

Un ticket pour l’espace, de Éric Lartigau.

Gainsbourg vie héroïque, de Joann Sfar.

Libre comme l’aire, de Frank Lebon et Vincent Burgevin.

De l’autre côté du périph, de David Charhon.

La Marque des anges, Miserere de Sylvain White.

L’Écume des jours, de Michel Gondry.

Cherchez Hortense, de Pascal Bonitzer.

Zygomatiques, court métrage de Stéphen Cafiero.

20 ans d’écart, de David Moreau 11.

Tu sais c’qui s’passe, de Georgio avec Vald.

Au poste, de Quentin Dupieux.

Trépalium, série télévisée pour Arte, créée par Antarès Bassis et Sophie Hiet.

La conserve ça déboite, web série de UPPIA (Union interprofessionnelle pour la promotion des industries de la conserve appertisée).

La science de l’amour, de Timothée Hochet et Cyprien Iov.

Zérostérone, web série de Nadja Anane.

Anna, de Luc Besson.

Osmosis, série de Audrey Fouché.

Dérapages, série de Ziad Doueiri.

True Story, saisons 1 et 2.

Matière grise, série pour Arte.

Oxygène, de Alexandre Aja.

Gérard Pellois