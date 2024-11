La Plume et le Poing, un livre d'art dédié au combat pour la libération de Mumia

Vous n'avez pas encore acheté le livre ?

Vous pouvez vous le procurer par l’intermédiaire de trois réseaux de diffusion : le Collectif Mumia (auteur du livre), Le Temps des Cerises (éditeur) ou le commander chez votre libraire. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que seules les ventes directes réalisées par le Collectif Mumia et Le Temps des Cerises permettront de reverser une partie des bénéfices à la défense juridique et judiciaire du journaliste afro-américain en prison depuis 42 ans. Cette opération de solidarité n'a été rendue possible que par une réduction substantielle du prix d'achat du livre consentie par l'éditeur et l'abandon des droits d'auteur des artistes.

Je télécharge le bon de commande

Pour suivre toute l'actualité sur cette affaire, rendez-vous sur notre site :

www.mumiabujamal.com

Dates d’ouverture de l’exposition :

Du 30 octobre au 16 novembre, du mardi au vendredi, de 12 h à 19 h

Ouvertures exceptionnelles :

les samedis 9 & 16 novembre, de 12 h à 19 h.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1018 du 13 novembre 2024.