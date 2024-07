La RDC face à l’offensive du M23 : Un échec politique, diplomatique et militaire

En décembre 2023, en pleine campagne pour sa réélection, le président congolais Félix Tshisekedi avait promis une victoire rapide contre les rebelles du M23. Sept mois plus tard, la situation à l’Est du pays s’est considérablement détériorée. Les rebelles, soutenus par l’armée rwandaise, ont renforcé leurs positions et continuent leur avancée, exposant l’inefficacité de la stratégie congolaise et aggravant la crise humanitaire.

Le 10 décembre 2023, en pleine campagne pour sa réélection, à Goma dans l’Est du pays, le président congolais Félix Tshisekedi avait promis la victoire imminente contre les rebelles du M23. Dans une allocution très vigoureuse, il avait vivement critiqué le soutien du Rwanda aux rebelles, appelé à une mobilisation accrue pour la paix et la sécurité dans l’est de la RDC. Ces propos avaient soulevé une vague de ferveur patriotique et d’unité nationale qui ont contribué à son succès électoral et à la victoire de la coalition baroque « Union sacrée » qui en son nom est extrêmement majoritaire à l’Assemblée nationale. Sept mois plus tard, nous sommes très loin du compte et les mauvaises nouvelles s’enchainent. De l’enfantement long et douloureux du nouveau gouvernement à l’élection du bureau de la nouvelle Assemblée nationale, rien ne s’est fait pour prendre à bras-le-corps la mesure de l’urgence de la situation à l’Est du pays. Comme il fallait s’y attendre, la réalité a fini par s’imposer au chef de l’exécutif congolais.

Promesses non tenues et réalités du terrain

Sur le terrain, les rebelles du M23, soutenus activement par l’armée rwandaise, renforcent leurs positions et conquièrent de nouveaux territoires. De mai 2023 à juillet 2024, ils ont doublé leur zone de contrôle dans le Nord-Kivu. Des villes stratégiques sont tombées. Le 30 juin, ils ont conquis sans grandes difficultés la ville de Kanyabayonga. Celle-ci donne accès au « Grand Nord » et à de nombreux centres urbains. Malgré le soutien des milices locales, des mercenaires de compagnies militaires privées, les forces armées congolaises (FARDC) ont échoué à stopper l’avancée du mouvement M23 et de son allié rwandais, aggravant la crise humanitaire avec près de 1,5 million de déplacés. Depuis quelques semaines, la justice militaire en RDC condamne à mort, tous azimuts, des soldats pour désertion et refus de combattre. En une semaine, près de cinquante condamnations ont été prononcées. Dans un pays où l’engagement militaire est volontaire et professionnalisé, une telle situation ne peut qu’interroger sur l’encadrement, la formation des soldats et la doctrine.

Sur l’implication du Rwanda dans la guerre dans l’Est de la RDC, un nouveau rapport - un de plus - de l’ONU révèle que l’armée rwandaise dirige les opérations du M23 dans le Nord-Kivu. Le rapport rend Kigali responsable de leurs actions. Des preuves, telles que des images et des témoignages, confirment la présence de milliers de soldats rwandais. Il n’est pas exagéré, pour certains, d’affirmer que les rebelles du M23 sont les supplétifs de l’armée rwandaise. Selon ces observateurs, le Rwanda mène une guerre de conquête en RDC sous le couvert d’un prétendu mouvement rebelle.

L’implication étrangère : Rwanda et Ouganda en ligne de mire

Depuis la reprise des combats du M23 en novembre 2021, les Ougandais sont accusés de jouer un double jeu. Malgré un accord de coopération militaire avec Kinshasa visant à lutter contre les Allied Democratic Forces (ADF), les forces armées ougandaises sont accusées de soutenir activement le M23. Les enquêteurs de l’ONU ont documenté le transit régulier de troupes et de matériel à travers l’Ouganda. Les ADF sont des rebelles musulmans ougandais basés dans le parc des Virunga, dans l’est de la RDC, depuis 1995. Ils sont liés aux shebabs du Kenya et de Somalie et à l’idéologie djihadiste. Le mouvement a été rejoint par des recrues du Burundi, du Kenya, de la Somalie, de la Tanzanie et du Soudan, ainsi que par de jeunes Congolais. Ces rebelles se réclament de la « uslim Defense International », un mouvement radical fondé par Jamil Mukulu, accusé de meurtre et de crime contre l’humanité. Ils vivent de trafics dans la forêt autour de Beni, où ils se sont installés, et exploitent l’or gisant dans la rivière Semliki, qu’ils commercialisent en Ouganda avec la complicité de commerçants locaux.

Dans cette situation qui menace l’intégrité et l’unité nationale de la République démocratique du Congo, mise à part la rhétorique, la riposte est loin d’être à la mesure des enjeux. La stratégie du président congolais est floue, erratique et inefficace. Il se montre incapable de construire des alliances diplomatiques et militaires solides contre le Rwanda alors que son pays a plusieurs atouts : le droit international et le fait qu’il soit l’agressé. Félix Tshisekedi dénonce à longueur de discours l’« agression » rwandaise sans se donner les moyens stratégiques de la riposte.

Félix Atchadé

Collectif Afrique PCF

Article publié dans CommunisteS, n°1005, 17 juillet 2024.