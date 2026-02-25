Plus de 150 personnes étaient réunies au siège du PCF, à Colonel-Fabien, pour une soirée consacrée à la résistance des femmes, en particulier communistes. Pour ce deuxième anniversaire de la panthéonisation du groupe Manouchian, le PCF a souhaité marquer le coup en mettant à l’honneur le rôle fondamental des femmes dans la Résistance.

La commission Droits des femmes et Féminisme et le secteur Archives et Mémoire du Parti ont uni leurs forces afin de proposer trois tables-rondes exceptionnelles.

Nos invité·es ont notamment répondu à ces questions fil rouge : Comment les faire sortir de l’ombre des héros ? Comment transmettre cette mémoire aux jeunes générations ? Comment les faire vivre dans notre histoire nationale et comme modèles d’engagement ?

Étaient présent·es : Dominique Bertail, dessinateur ; Carine Delahaie, rédactrice en cheffe de Clara Magazine ; Pierre Laurent, ancien secrétaire national du PCF, pour nous parler de sa grand-mère, Juste parmi les nations, Germaine Duchauffour-Rougies ; Jean-David Morvan, scénariste de bandes dessinées, notamment celle de Madeleine Riffaud ; Sabine Pesier, co-présidente du Mémorial national des femmes en résistance et en déportation ; Sandrine Treiner, ancienne directrice de France Culture, autrice d’un livre sur Olga Bancic ; Sylvie Zaidman, conservatrice générale du patrimoine, directrice du Musée de la Libération / Leclerc / Jean Moulin ; Isaline Choury, nièce de Danielle Casanova ; Catherine Vieu-Charier, ancienne adjointe à la Mairie de Paris en charge de la mémoire, secrétaire générale du comité français pour Yad Vashem.

Une soirée qui s’est inscrite dans la volonté d’une mémoire vive incitant à donner aux jeunes générations des exemples, des modèles d’engagement prônant la paix, la justice sociale et l’égalité, au-delà des frontières. Une culture de la paix profondément ancrée dans les luttes féministes. Danielle Casanova en était une pionnière en fondant l’UJFF.

Résister avec humilité comme l’ont fait nombre de femmes n’est pas de l’autocensure ; ces résistantes n’ont pas eu la notoriété des héros de la Résistance alors que les institutions leur devaient une reconnaissance égale. Ces femmes, comme l’expliquait Carine Delahaie, reconstruisaient leur foyer et leur pays au sortir de la guerre, leur temps était bien occupé. Ces femmes ont montré leur capacité à prendre des responsabilités qui leur étaient confisquées. Elles ont montré le chemin. C’est ainsi un fait historique que la résistance des femmes a largement contribué à écrire l’Histoire.

Le PCF a la responsabilité de mettre en lumière cette mémoire, leurs noms et leurs visages, leur combat commun. Fabien Roussel a ainsi annoncé la tenue d’une commémoration annuelle de la déportation du convoi des 31 000 tous les 24 janvier, qui comprenait 119 communistes ou sympathisantes sur les 231 déportées, et notamment Danielle Casanova et Marie-Claude Vaillant-Couturier.

Une soirée qui s’est conclue par la voix forte et corse d’Isaline Choury pour rappeler la nécessité de porter la mémoire de la Résistance au regard de la vitalité de la lutte contre l’extrême droite aujourd’hui.

Shirley Wirden

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1075 du 25 février 2026.