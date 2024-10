La ruralité en fête et en débat

La Fête de l’Humanité Sologne a connu un nouveau succès à l’occasion de sa 9e édition. Plus de 120 personnes se sont retrouvées les 5 et 6 octobre à Villefranche-sur-Cher. Samedi la fréquentation était en nette hausse pour le salon du Livre marqué par la présence de Gérard Mordillat. Le débat du dimanche a permis aux forces du Nouveau Front populaire qui avaient accepté l’invitation de confronter leurs propositions pour “vivre et travailler au pays”.

La dynamique née d’une campagne législative aussi inattendue que courte mais qui a vu la gauche passer de 6 700 à 10 300 voix entre 2022 et 2024 s’est ressentie en termes de fréquentation. La présence de l’auteur des Exaltés et de Vive la sociale ! a aussi dopé la participation, notamment lors du salon du Livre.

Le dimanche a permis de confronter les pistes afin de transformer la vie dans les territoires ruraux. Réindustrialisation, développement des coopératives, relance des services publics et soutien aux mobilités physiques comme sociales… apparaissent comme autant de pistes politiques évoquées par la salle ainsi que par Jean-Loup Michel, co-secrétaire des Écologistes du Loir-et-Cher, et Sylvie Mayer, candidate en juin pour le NFP dans la circonscription et co-animatrice de la commission nationale Économie sociale et solidaire du PCF. Jean-Pierre Rosello, économiste marxiste, a contribué à mettre en lumière les moyens qui existent pour financer ces propositions.µ

Article paru dans CommunisteS n°1013 - 9/10/2024