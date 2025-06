La vie du parti

Ce samedi matin 14 juin, à Carcassonne au siège de la fédération, le menu c’était réunion «Vie du Parti» ouverte aux directions de sections et militant·es.

Pour se mettre en appétit, un échange franc sur l’activité réellement menée dans chaque section (un questionnaire, envoyé préalablement aux sections portait sur les aspects de l’activité : nombre d’adhérents, adhésions réalisées, activité concrète effectuée, communication aux adhérents et tracts à la population, cotisations, besoins de formation). Quatre sections avaient complété ce questionnaire.

À partir de cet apéritif, il s’agissait de voir, d’une part, comment gagner en efficacité dans notre activité en se donnant les moyens d’être en contact et dialogue avec toutes nos forces organisées et, d’autre part, d’examiner où nous en étions dans la reconstruction localement de nos liens avec le monde du travail salarié.

Pas facile de discuter de tout cela dans un contexte où les équipes militantes sont en effectif très restreint et où, par ailleurs, le climat politique général est anxiogène, avec un horizon international saturé de guerres et, au plan national, des choix politiques toujours plus régressifs socialement et humainement violents.

Les 12 participants (5 femmes et 7 hommes, venant de 6 sections sur les 10 existantes) à la réunion étaient animés par la volonté de relever les défis d’un PCF mieux organisé dans l’Aude pour être davantage en ordre de marche et à l’offensive. Conscients qu’une course de vitesse est engagée entre d’un côté vieillissement-stagnation et, de l’autre côté, rajeunissement-renouvellement de nos forces organisées, l’idée directrice est de s’efforcer de porter les efforts prioritaires, en externe sur la recherche de nouveaux et nouvelles adhérent·es, et en interne sur la formation et la transmission des expériences et savoir-faire militants.

Pas question de se cacher les obstacles à surmonter, comme la difficulté à mobiliser les adhérents dans la plupart des sections présentes et le besoin d’étoffer les directions de sections ici et là en travaillant parallèlement à leur renouvellement. Autre défi : réussir à faire davantage participer les nouveaux adhérents, et d’abord par la mise en place d’une formation de base adaptée dans son contenu, à partir du livret d’accueil, et accessible avec des créneaux horaires adaptés.

Des points encourageants et des leviers à portée de mains :

- La proposition faite par un jeune camarade de Limoux de construire plus de liant entre les sections à l’aide d’un support de communication (Discord) maîtrisé au niveau fédéral. Organisé de façon à partager largement les infos sur l’ensemble de l’activité PCF, ce support peut être accessible à tous et structuré avec diverses modalités d’entrée dans telle ou telle information.

- Un début de reconstruction des liens avec les entreprises : deux établissements (une entreprise métallurgique et la CPAM) ont été ciblés pour des diffusions mensuelles de tracts depuis quelques mois. L’une est assumée par une seule section, l’autre l’est en commun par trois sections.

- Le projet de mise à disposition du local de la section de Lézignan, la fibre ayant été installée, comme d’un lieu fédéral de formation et de retransmission vidéo de conférences (avec dimension festive possible).

Le contexte politique départemental, enfin, est actuellement porteur d’espoirs de mobilisations communistes au travers de trois luttes déjà engagées : l’une pour la réouverture de la ligne SNCF Limou-Quillan, l’autre pour l’égalité d’accès aux soins contre la désertification médicale

- une campagne menée depuis des mois par la FD et plusieurs sections

- et, troisièmement, la bataille contre l’austérité budgétaire infligée aux collectivités territoriales. Cette bataille-là va commencer à se déployer tout cet été à l’aide d’une pétition commune à quatre forces de gauche (PCF, PS, Écologistes et PRG).

L’étape du 14 juin appelle donc des suites à donner avec l’espoir de réaliser des progrès décisifs dans l’activité du Parti.

Denis Renard

Article publié dans CommunisteS, numéro 1046 du 18 juin 2025.