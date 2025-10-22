Lancement de la souscription nationale : « On ne plie pas, on souscrit ! »

Entretien avec Christophe Grassullo, trésorier national du PCF

Communistes : Tu viens de lancer la souscription nationale pour 2025. Que représente-t-elle dans le financement du PCF ?

Christophe Grassullo : La souscription nationale est une tradition dans le financement du Parti. Avec l’aide publique, les reversements de parlementaires ou le tiers-cotisation, elle vise à financer le fonctionnement du Conseil national, de son exécutif, de ses commissions de travail et de l’ensemble des initiatives nationales du Parti, des matériels conçus et mis à disposition de l’ensemble du Parti. Elle participe aussi à organiser la solidarité financière entre toutes les fédérations, avec la mobilisation de moyens du CN pour que le PCF déploie son activité partout en France.

La souscription participe à l’originalité de notre financement dans le paysage politique, un financement populaire et militant !

Tu parles des initiatives nationales. Tu peux en dire plus ?

Nous avons multiplié les initiatives en 2025 : sur les nouveaux droits des personnes en situation de handicap, la commémoration de l’anniversaire de la panthéonisation de Missac et Mélinée Manouchian, le grand meeting pour la paix organisé à Vénissieux, les rassemblements et marches pour l’arrêt du génocide à Gaza, les initiatives de solidarité concrète avec Cuba et son peuple, l’organisation de la journée de lancement de la campagne commune avec l’OLP pour le droit du peuple palestinien à disposer d’un État et à vivre en paix, les assises de la protection de l’enfance, la soirée sur la filière nucléaire ou encore, très récemment, l’initiative pour une Sécurité sociale du 21e siècle en commémorant le 80e anniversaire de sa création par le ministre communiste Ambroise Croizat…

J’y ajoute évidemment la très belle contribution aux débats politiques de la Fête de l’Huma dans le stand national du Parti, une université d’été de grande qualité ou encore, très prochainement, la 3e édition de l’assemblée des femmes au siège du Parti sur deux journées. Il faut évidemment ajouter à cela le travail permanent de la direction nationale pour animer la bataille d’idées, mettre à jour notre projet et nos propositions avec les livrets thématiques notamment, le travail de renforcement et d’organisation du Parti. Bref, nous n’avons pas chômé et les mois à venir s’annoncent tout aussi chargés.

Tout cela mobilise beaucoup de moyens dont l’ensemble du Parti doit se préoccuper.

Précisément, les moyens dont tu parles sont-ils suffisants ?

Non bien sûr, d’autant que le ministre de l’Intérieur a pris la décision proprement scandaleuse d’amputer l’aide publique due au PCF de 68 000 euros pour une raison hallucinante : nous avons présenté plus de femmes que d’hommes aux élections législatives !

Nous sommes fiers de notre décision qui s’inscrit dans le combat féministe pour un véritable partage des pouvoirs et nous tenterons d’obtenir justice sur cette décision scandaleuse du gouvernement. Mais en attendant, il nous faut impérativement combler ce manque à gagner. Indignons-nous bien sûr, mais ripostons surtout à la sanction politique par une mobilisation financière exceptionnelle !

Et puis il y a évidemment le contexte politique, avec un gouvernement à la botte des marchés financiers qui est clairement reparti en guerre contre le monde du travail, la jeunesse, les retraités. Avec une extrême droite qui travaille à apparaître comme une alternative alors qu’elle serait encore plus violente pour notre pays et notre peuple. Et une gauche qui peine – le mot est faible – à incarner une alternative crédible. Crédible pour gagner et surtout crédible pour hisser le combat de classes au niveau où le capital a décidé de le mener dans le pays et à travers toute la planète.

Donner de la force au PCF, y compris par ses moyens, est donc décisif pour que les rapports de force évoluent dans le bon sens, au sein de la gauche comme dans tout le pays. D’où le mot d’ordre de cette souscription : « On ne plie pas. On souscrit ! »

À qui s’adresse cette souscription nationale ?

À toutes celles et tous ceux qui, à gauche, pensent que le PCF doit se renforcer, renforcer son influence dans la formidable bataille d’idées menée par le capital et ses relais politiques de droite et d’extrême droite. Donc aux communistes bien sûr dont la mobilisation financière pour cette souscription, même quand elle est modeste, est très importante. Ce sont les nombreux petits ruisseaux qui font les grands fleuves.

J’ai aussi la conviction qu’à l’image de l’année passée, beaucoup de syndicalistes, de travailleuses et de travailleurs, de militants associatifs dont nous soutenons les luttes, peuvent s’engager dans cette mobilisation financière. Beaucoup de ces militants, même non communistes, peuvent considérer que l’influence du PCF doit être plus importante dans la société. C’est pour cela que j’appelle aussi tous les communistes à se tourner vers eux, dans les territoires, à l’occasion de cette souscription.

En rappelant que chaque don ouvre droit à une réduction fiscale de 66 % du montant versé…

Article publié dans CommunisteS, numéro 1059 du 22 octobre 2025.