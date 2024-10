SANOFI/Doliprane : Le Gouvernement doit bloquer la vente d’OPELLA !

Le 21 octobre dernier, avec l’accord du Gouvernement, Sanofi a annoncé céder à un fonds d’investissement américain 50% d’Opella, filiale abritant une centaine de marques de produits vendus sans ordonnance, dont le Doliprane.

Cette cession vient directement remettre en cause notre souveraineté sanitaire en mettant en danger la production du Doliprane en France et par là même, la sauvegarde des emplois des sites de Lisieux et de Compiègne. L’entrée au capital de l’État français à travers la BPI n’y changera rien. En investissant entre 100 et 150 millions d’euros, la BPI détiendra moins de 2% du capital et n’aura pas la moindre influence dans les choix stratégiques de l’entreprise. L’État français sera renvoyé à un simple rôle de spectateur face aux désirs du fond d’investissement américain.

La production du Doliprane est un secteur stratégique de la santé publique et ne doit pas être cédée aux mains voraces d’un fond d’investissement ne répondant qu’à un seul objectif : accroître la rentabilité du capital et les marges des actionnaires.

Considérant que les pénuries de médicament n’ont jamais été aussi fortes et touchent l’ensemble des pays de l’Union européenne, nous affirmons avec force que la production de médicaments est bien trop importante pour être délaissée au monde de la finance.

Pour nous le constat est limpide et nous n’avons de cesse de le répéter depuis la pandémie de Covid19 : nous ne pouvons plus laisser notre santé dans les mains des grandes entreprises pharmaceutiques privées. Nous ne pouvons pas laisser les Big Pharma décider de l’avenir de nos emplois et de notre souveraineté industrielle et sanitaire !

Le PCF demande au gouvernement :

de bloquer immédiatement la vente d’OPELLA en utilisant le décret Montebourg permettant d'empêcher les ventes de secteurs jugés comme stratégiques

de conditionner les aides publiques dont SANOFI a été bénéficiaire au développement de l’emplois et de la recherche

la création d’un pôle public du médicament possible grâce à la nationalisation de Sanofi permettant une appropriation collective par les salarié·es, l’État et les usager·ères de la production et de la distribution des médicaments en fonction des besoins sanitaires de notre pays.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

Le 22 octobre 2024.