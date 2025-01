Le Louvre n’est pas à vendre.

Le président de la République a annoncé sa venue au Musée du Louvre ce mardi 28 janvier, pour y faire une annonce.

​Cette visite intervient alors que la présidente-directrice du musée du Louvre a fait parvenir à la ministre de la Culture une note alertant sur l’état déplorable du bâtiment, constatant de nombreuses infiltrations d’eaux, alertant sur les mauvaises conditions de travail des salariés, des mauvaises conditions d’accueil des publics, très, trop nombreux, alertant sur les mauvaises conditions de préservation des œuvres exposées ou conservées dans les réserves. Elle réclame dans ce courrier « à un soutien financier à la hauteur des enjeux ».

​Depuis de nombreuses années, nous réclamons que le budget du ministère de la Culture soit à la hauteur des enjeux, non seulement en ce qui concerne la préservation du patrimoine, mais aussi pour assumer la vitalité de la création artistique contemporaine. Las, le 17 janvier 2025, la ministre a annoncé au Sénat une coupe de 130 millions d’euros supplémentaires des crédits de son ministère au budget de l’État 2025, qui vient s’ajouter à la cure d’austérité imposée aux collectivités, dont l’implication est décisive en matière de politiques culturelles.

​Répétons-le, l’art et la culture ne peuvent être considérés uniquement comme des marchandises échangeables sur un marché, produites uniquement pour satisfaire aux besoins de ce marché. La culture est le ciment sur lequel repose toute vie en société. Dévaloriser la culture a toujours pour conséquence le délitement social, la montée de l’intolérance et de la violence.

​C’est pourquoi, avant même que le président Macron ne s’exprime ce mardi nous mettons en garde : oui il faut des moyens accrus pour la culture et les arts. En cette période de crise profonde, ce n’est a fortiori pas une option. Et pas seulement pour préserver le patrimoine, mais aussi en garantissant aux artistes et aux professionnels de la culture du temps présent les conditions de pouvoir eux-mêmes exercer leur art. Nous ajoutons, au cas où l’idée traverserait l’esprit des libéraux, qu’il ne doit pas être question de recourir aux grands propriétaires et financiers privés : le Louvre n’est pas à vendre.

Monsieur le Président, soutenez les politiques publiques de la culture !

Pierre Dharréville, Délégué National du PCF à la culture

28 janvier 2025