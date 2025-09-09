Le PCF sanctionné pour avoir présenté trop de femmes !

À l'attention de M. Bruno RETAILLEAU

Ministre de l’Intérieur

11 place Beauvau

75800 Paris Cedex 08

Paris, le 08 septembre 2025

Monsieur le ministre,

J’ai pris connaissance avec stupéfaction du décret portant répartition de l’aide publique aux partis politiques, publié le 6 septembre dernier.

En effet, si ce décret vise à appliquer l’article 9-1 de la loi de 1988 sur la transparence de la vie financière, article modifié par la loi 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, il tourne, dans les faits, résolument le dos à l’esprit de cette dernière qui visait à renforcer la représentation des femmes au sein de nos institutions.

Ainsi le Parti communiste Français voit sa part d’aide publique annuelle amputée de plus de 68.000 euros, non parce qu’il a renoncé à l’égalité entre les femmes et les hommes mais parce qu’il a eu le courage de présenter plus de femmes que d’hommes, dans une élection qui se traduit globalement par une sous-représentation des femmes sur les bancs de l’Assemblée nationale.

Cette sanction financière appliquée à la seule force politique qui a présenté plus de femmes que d’hommes aux élections législatives de 2024 relève de l’absurdité la plus totale alors même que de grands partis préfèrent, eux, être pénalisés financièrement plutôt que de satisfaire à la loi et participer à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Je vous demande donc de revenir à l’esprit de la loi de 2014, en renonçant à cette pénalité financière parfaitement ubuesque, à contre-courant de l’histoire.

Le Parti Communiste Français, ainsi sanctionné pour sa contribution à l’égalité réelle, ne renoncera pas à son combat historique pour les droits des femmes, pour leur juste représentation dans nos institutions et au partage de tous les pouvoirs dans notre société.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le ministre, l’expression de ma considération distinguée.

Fabien Roussel, Secrétaire national du PCF