Le PCF va lancer ses assises de la protection de l’enfance

A l’occasion du 20 novembre, journée internationale des droits de l’enfant, le PCF a décidé de lancer la préparation d'assises de la protection de l’enfance pour répondre aux immenses besoins dans notre pays.

400 000 enfants sont en danger en France. 20 ans, c’est l’espérance de vie en moins d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. 38 milliards de surcoûts liés à la prise en charge des traumas de l’enfance. Derrière ces chiffres chocs, la réalité est alarmante : les conditions de prise en charge et d’accueil des enfants se dégradent, faute de moyens, faute de vocations aussi pour des personnels non reconnus, exténués.

Certains départements connaissent un nombre si important d’enfants suivis que des scandales éclatent, où l’on découvre que des enfants ont été placés auprès de personnes sans agrément où des jeunes filles et garçons laissés seuls dans des hôtels sont la proie de prédateurs, proxénètes et trafiquants ; et certains se suicident.

La justice est dépassée et les magistrats se résignent souvent à laisser l’enfant dans sa famille maltraitante en attendant un placement qui peut prendre des mois. Les services des départements sont dépassés. Les assistantes familiales sont dépassées voire renoncent à assurer leurs missions quand leur propre famille est mise en danger. Les parents des enfants placés sont aussi dépassés et déresponsabilisés par un système opaque, quand ils n’ont pas eux-mêmes été placés étant enfants. Les élus sont dépassés également, eux qui doivent arbitrer au sein des départements, dans les collectivités avec des moyens toujours insuffisants.

C’est donc fort de ce réseau d’élus départementaux, de travailleurs sociaux, d’acteurs du monde de la justice, de l’éducation, des syndicats d’assistantes familiales et des anciens enfants placés que le Parti communiste français a décidé de tenir des assises de la protection de l’enfance en 2025.

L’objectif de ce temps d’échange et de réflexion sera de dresser un inventaire des dysfonctionnements qui font dérailler l’enfance d’une partie de notre population : carences éducatives, violences, justice, placements, financements, départementalisation et déresponsabilisation de l’État, perspectives pour des enfants qui deviendront des adultes, perspectives enfin pour sortir des schémas de reproduction sociale par un véritable plan décennal d’autonomisation des jeunes adultes désocialisés.

Paris, le 19 novembre 2024.

Parti communiste français.