Le pognon – Le billet de Gérard Streiff

La crise du logement ? Quelle crise du logement ? Du côté de la rue de Furstemberg ou de l’avenue Montaigne, à Paris, voilà bien des questions qui semblent tout à fait saugrenues. Ici tout se vend à des prix « confortables » : un vieux studio, en mauvais état caractérisé, s’est vendu à 35 000 euros le mètre carré. Et le responsable de l’agence immobilière de ronronner : « On aurait pu même monter à 50 000 euros ! » Commentaire d’un vieil habitant du quartier dépassé par ce tsunami : « Ici c’est le pognon à l’état pur ! » C’est pas faux. Même si le mot pur n’est pas le plus approprié.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, n°989, 27 mars 2024.