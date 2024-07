Le RN battu, la gauche devant : au travail !

Ce soir, le Nouveau Front populaire est la première force à l’Assemblée nationale. Le MJCF se félicite de cette victoire qui ouvre la possibilité de changements profonds dans le pays en faveur de la jeunesse, des travailleuses et des travailleurs de notre pays. Depuis trois semaines, les militantes et militants ont œuvré à cette victoire, en menant campagne partout, sur tout le territoire, pour faire élire des députés de gauche et pour faire barrage au Rassemblement national. La mobilisation des Jeunes communistes aura été à la hauteur de la période historique.

Si ces résultats sonnent comme une véritable défaite pour le Rassemblement national et ses alliés, son score reste extrêmement élevé, puisque le parti d’extrême droite double presque son nombre de députés. Cela témoigne d’une progression des idées d’extrême droite dans tout le pays. Les personnes qui ont voté pour le Rassemblement national ne doivent pas être méprisées. L’ancrage de l’extrême droite dans notre pays se fait sur la colère et la volonté de changement contre des gouvernements qui n’ont cessé au fil des années de s’asseoir sur la souveraineté du peuple, de remettre en question les droits des travailleuses et des travailleurs, de laisser les clés du pays aux grands patrons pour délocaliser nos entreprises.

Une exigence s’est exprimée ce soir : en finir avec des années de politiques de casse sociale et d’attaques contre les travailleuses et les travailleurs. Face à cela, la gauche devra être à la hauteur des résultats, et entendre le message des électeurs de gauche, mais aussi de celles et ceux qui ont voté pour le Rassemblement national.

La gauche doit être capable de s’adresser aux 10 millions de personnes, souvent issues des classes populaires, qui ont glissé un bulletin du Rassemblement National dans l’urne. Un grand travail d’écoute et de conviction doit s’engager. À travers la mise en place de politiques en leur faveur, la gauche doit convaincre qu’elle est la seule à porter une alternative au libéralisme. Pour ce faire, nous devrons nous appuyer sur les syndicats, les associations et les organisations de jeunesse afin de répondre à la colère, mais aussi à l’espoir qui s’est levé ce soir.

Le Mouvement jeunes communistes de France prendra toute sa part dans la bataille qui commence pour transformer le pays. Nous appelons l’ensemble de la jeunesse qui subit les politiques libérales et leurs conséquences à nous rejoindre afin de porter ensemble, de la manière la plus ouverte et large possible, nos exigences.

Dès demain, le MJCF entamera une grande campagne de renforcement pour faire connaître 10 mesures d’urgence pour la jeunesse que devra mettre en œuvre un gouvernement de gauche pour être à la hauteur de la période.

Si ce soir l’heure est à la fête, elle est aussi au combat, dès maintenant !

Article publié dans CommunisteS, n°1004, 10 juillet 2024.