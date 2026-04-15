Le travail de la commission du texte

Une nouvelle phase s’ouvre dans la préparation de notre congrès, dont la réussite dépendra de notre capacité collective à ancrer les débats sur notre stratégie dans les évolutions qui se produisent sur un mode accéléré. Le capital se reconfigure et veut s’imposer, en recourant encore plus durement à la force, par la guerre. Ses représentants sont ainsi de plus en plus tentés de soutenir l’accès au pouvoir de l’extrême droite. Si les périls grandissent, simultanément des opportunités se présentent pour mieux faire prendre conscience que la plupart des maux de la société viennent de l’emprise du capital. Et de faire grandir une conscience d’intérêts communs, de classe, dans le monde du travail et de la création. La mission historique de notre parti est d’une actualité renforcée dans son combat contre cette emprise et pour faire advenir une issue.

C’est dans cette optique que la commission du texte a travaillé à produire une ébauche de base commune. À son sujet, lors du dernier Conseil national, beaucoup d’avis se sont exprimés pour proposer des améliorations à cette première mouture. La commission du texte qui s’est réunie entre les deux journées du CN l’a fait avec la ferme résolution d’en intégrer le maximum, et de prolonger ainsi la dynamique de reconstruction du PCF en phase avec les évolutions en cours, issue des 38e et 39e congrès.

Chacune et chacun trouvera des points qui sont encore à améliorer. Cette base me semble pertinente pour le permettre, afin que ce texte soit le meilleur possible avec des analyses affinées et des propositions. La contribution de chaque adhérent est essentielle pour que notre congrès résulte de choix partagés, et donne ainsi une plus grande capacité d’argumentation et d’action à chacune et chacun.

L’un des chantiers que nous nous sommes fixés est d’affiner notre stratégie à 10 ou 15 ans, en caractérisant ce que serait une transition de société qui s’affranchit de l’emprise du capital. La proposition de base commune présente ainsi cinq piliers de ce que pourrait être le socialisme dans les circonstances actuelles : elles sont à discuter, à améliorer, pour que cette conception intègre encore mieux ce qui ressort des luttes dans les entreprises et dans nos lieux. Et que ces luttes s’articulent non seulement avec des perspectives de victoires sectorielles, mais aussi des changements profonds dans l’ensemble de la société à moyen terme.

Parce que les forces dominantes ont agi pour diviser, au niveau international comme au niveau national, nos débats doivent pousser la définition du rassemblement que nous voulons construire, unissant les travailleurs dans leur diversité pour mieux lutter contre l’exploitation et les discriminations. Cette conception du rassemblement dans les luttes doit mieux irriguer celui qui doit advenir des élections, avec les échéances importantes qui nous attendent.

Pour ancrer la réflexion dans l’action et l’analyse, chaque instance gagne à faire le bilan des objectifs que nous nous étions fixés lors des deux derniers congrès, en identifiant ce qui a avancé, ce sur quoi nous buttons et la manière de surmonter ces difficultés.

Stéphane Bonnéry

Article publié dans CommunisteS, numéro 1082 du 15 avril 2026.