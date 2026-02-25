Les petits marquis – Le billet de Gérard Streiff

Emmanuel Macron recase à tour de bras ses potos dans les sinécures de la République. On pense à Amélie de Montchalin, la nouvelle patronne de la Cour des comptes, tellement compétente qu’elle en oublie la liste des 133 000 millionnaires exonérés d’impôts ; on pense à Richard Ferrand élu à une voix près et grâce au RN au Conseil constitutionnel. Et puis ces jours-ci voici la garde rapprochée de l’Élysée qui s’accapare les postes. Mme Anne-Claire Legendre hérite de l’IMA, M. Emmanuel Moulin se verrait bien à la tête de la Banque de France, Mme Émilie Piette vise la RTE, Mme Constance Bensoussan voudrait la CNAM ou la CNAV si l’autre n’est pas libre. Etc., etc. Tous ces copinages s’opèrent sans vergogne, sans complexe et sans bruit. Si ces pantouflés durent aussi longtemps dans leurs nouvelles fonctions que Jack Lang n’a duré dans la sienne, on a des macroniens aux quatre coins de l’État jusqu’en… 2060. Le cauchemar…

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1075 du 25 février 2026.