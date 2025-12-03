Lettre du Conseil national du MJCF à Marwan Barghouti

Cher ami, cher Marwan,

Alors que la France a enfin reconnu l’État de Palestine, nous vous écrivons pour vous apporter à nouveau le soutien de notre organisation et de nos membres.

Si cette reconnaissance par la France est une petite avancée, votre sort ne s’est toujours pas amélioré et votre pays est encore sous les bombes et colonisé par l’occupant.

Votre quotidien et celui de centaines d’autres Palestiniennes et Palestiniens demandent du courage et de l’espoir.

L’enfermement de masse d’hommes, de femmes et d’enfants, les restrictions imposées, la privation de libertés : tout cela porte la marque d’un régime colonial qui organise l’apartheid, maintient l’occupation et commet un génocide.

Votre libération, et celle des autres prisonniers politiques palestiniens, est la clé pour la souveraineté de l’État de Palestine et pour la construction d’une solution politique de paix, pour votre pays et pour sa région.

Très cher Marwan, vous incarnez cet espoir de paix. Vous incarnez l’unité du peuple palestinien, de Jérusalem à Gaza, en passant par la Cisjordanie, et partout dans le monde pour l’ensemble des réfugiés palestiniennes et palestiniens et leurs enfants.

Depuis longtemps, le Mouvement des Jeunes Communistes de France milite pour votre libération. Cela peut sembler peu à l’échelle du monde, mais nous savons que notre action peut faire changer les choses, à l’image de la reconnaissance de l’État de Palestine, que nous portons presque seuls depuis des décennies. Aujourd’hui, le pays a les yeux tournés vers la Palestine.

Croyez bien que nous continuerons de lutter, en France comme à l’international, pour votre libération, pour l’arrêt du génocide et de la colonisation, pour la liberté pleine et entière du peuple palestinien.

L’auto-détermination de votre peuple, la liberté, la paix, le retour des Palestiniens et Palestiniennes sur leurs terres sont des principes non négociables, que nous savons communs.

Cher Marwan, croyez bien en l’expression de nos sincères sentiments, en notre soutien indéfectible.

Le Mouvement des Jeunes Communistes de France

Article publié dans CommunisteS, numéro 1065 du 3 décembre 2025.