Face à l’internationale d'extrême droite, le PCF plus que jamais aux côtés des LGBTQI+

Ce 17 mai 2025, à l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre les LGBTQIphobies, le Parti Communiste Français tient à affirmer son soutien à toutes les personnes LGBTQI+ en France et dans le monde.

Chaque jour le confirme : depuis Trump jusqu’à Meloni, une internationale d'extrême droite se constitue et tente de balayer l’ensemble du monde. Partout où ils prennent le pouvoir, les femmes, les personnes LGBTIQ+, et l’ensemble des minorités subissent les pires politiques réactionnaires, prenant racine dans le complotisme et le sexisme.

La France, malgré des avancées telles que le mariage pour tous ou l’ouverture de la PMA, n’est pas exempte de cette vague idéologique qui traverse la planète. Ces derniers mois, les violences LGBTQIphobes progressent dans plusieurs pays dont la France où les infractions ont encore augmenté de 5% et les crimes et délits de 7%.



Nous pensons aux familles homoparentales traquées par le gouvernement d’extrême droite de Giorgia Meloni, plusieurs mères lesbiennes ayant vu leur nom rayé de l’acte de naissance de leurs enfants, pour ne faire apparaître que le nom de la mère biologique.

Nous pensons aux personnes transgenres visé·es, notamment par Trump aux USA et dans d'autres pays, par des campagnes transphobes d’ampleur qui les précarisent encore plus et les isolent davantage.

Nous pensons aussi aux personnes intersexe, du fait de la misogynie médicale, se voient mutilé·es dès la naissance, contraint·es à des traitements hormonaux lourds pour être conformes à tout prix aux normes dites « féminines » ou « masculines ».

Nous pensons enfin à cette jeune adolescente de 17 ans qui s’est donnée la mort au Panthéon suite à des pressions qu’elle aurait subies de la part de sa famille concernant son orientation sexuelle.

Nous n’oublions pas non plus, les personnes bisexuel·les, trop souvent invisibilisé·es dans les milieux LGBTQI+, elle subissent l’hypersexualisation et une augmentation des risques de violences sexistes et sexuelles -les femmes bi ont 3,7 fois plus de risque de subir une agression que les femmes hétérosexuelles.

Nous soutenons l'initiative citoyenne européenne qui vise à interdire les "thérapies" de conversion en Europe. Les personnes LGBTQI+ ne sont pas malades et n'ont pas besoin d'être soignées ! Nous dénonçons également l'interdiction des drapeaux LGBT à l'Eurovision, une mesure qui nuit à la visibilité des personnes LGBTQI+.

Notre responsabilité est simple : combattre et résister.

Combattre et résister en revendiquant l'égalité pour toutes et tous indépendamment de son orientation sexuelle et de son identité de genre et agir pour la conquête de nouveaux droits pour les personnes LGBTQI+. Notre projet est celui d’une société débarrassée du capitalisme et du patriarcat. Nous revendiquons un service public de santé fort et ambitieux, qui permettra le remboursement total des transitions de genre par la Sécurité Sociale, des travaux de recherche sur le VIH/Sida, la nationalisation des entreprises du médicament et la fin des mutilations des personnes intersexes. Pour donner suite au Mariage pour tous et toutes, nous revendiquons l’adoption facilitée pour tous·tes, ainsi que l’accès à la PMA pour les personnes transgenres. Nous revendiquons une éducation ambitieuse concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre avec des moyens associés, afin d’éviter des drames semblables à celui de Lucas en 2023, victime d’homophobie. Nous exigeons des moyens pour les centres d'accueil ainsi que davantage de moyens pour la police et la justice. En outre, les personnes condamnées par la justice pour injure ou incitation à la haine lgbtphobe et sexiste doivent être inéligibles.



Enfin, en ce 17 mai, le PCF tient à saluer l’initiative menée notamment par Laurence Patrice à Paris, visant à l’inauguration d’un mémorial en hommage aux personnes homosexuelles victimes de la déportation ainsi qu’à toutes les personnes LGBTQI+ persécutées à travers l’Histoire.



Ainsi, les communistes agissent pour que les communes soient des lieux de résistance, des refuges et espace d'innovation pour les droits des personnes LGBTQI+.



Plus que jamais, le PCF affirme son soutien aux luttes progressistes, autant dans la rue, qu’à l’Assemblée Nationale, qu’au Sénat ! Construisons ensemble une société nouvelle !



Parti communiste français

Paris, le 16 mai 2025