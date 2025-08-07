Stoppons Netanyahou ! Vie sauve et libération pour Marwan Barghouti

Le plan Netanyahou pour « prendre le contrôle » de Gaza-Ville, marque une nouvelle étape dans sa politique d’épuration ethnique des territoires palestiniens. Cette annonce intervient alors que la famine continue de sévir dans l’ensemble de la bande de Gaza, du fait du blocus israélien et que, sous les ordres de ce Premier ministre et de son cabinet d’extrême droite, les massacres de masse, les crimes de guerre et crimes contre l’humanité se poursuivent. Dans le même temps, la colonisation s’intensifie en Cisjordanie, en violation de toutes les résolutions des Nations unies.

Pourtant, alors que les pressions internationales se multiplient, l’opposition à cette politique criminelle ne cesse de grandir en Israël. Après les familles d’otages, les responsables d’organisations humanitaires, les mouvements citoyens agissant pour la paix, des intellectuels en nombre croissant, des centaines d’anciens hauts responsables de l’armée ou des services de sécurité, c’est le chef des forces armées qui vient de s’opposer au plan de Netanyahou. Une grève générale est appelée pour le 18 août.

C’est dans ce contexte que les forces suprémacistes intensifient leur fuite en avant abominable. Hier, le ministre d’extrême-droite israélien Ben Gvir est allé menacer de mort Marwan Barghouti dans la cellule où il est retenu, faisant apparaître ce dernier méconnaissable, affaibli et amaigri. Marwan Barghouti représente la continuité du combat laïc du mouvement national palestinien. Il porte une voix légitime, représentée par son long passé de combat en faveur des droits nationaux du peuple palestinien et d’une solution politique au conflit israélo-palestinien sur la base de deux États vivant côte-à-côte. Il est aujourd’hui l’une des principales voix reconnues par le peuple palestinien. C’est à cela que s’attaque le gouvernement israélien.

Les menaces du ministre Ben Gvir doivent être prises au sérieux. Aujourd’hui responsable de la sécurité nationale dans le gouvernement Netanyahou, cet individu est réputé en Israël pour son comportement de voyou fasciste. Il a été inculpé des dizaines de fois pour incitation à la violence et au terrorisme. La dernière personnalité qu’il avait menacée de mort fut effectivement assassinée : c’était en 1995, Yitzhak Rabin. La communauté internationale doit de toute urgence faire savoir au gouvernement Netanyahou qu’elle ne permettra pas l’élimination d’une des grandes voix palestiniennes combattant en faveur de la justice et du droit.

La France a une responsabilité historique et un rôle décisif à jouer pour mettre fin à l’horreur infligée à la population palestinienne, pour rétablir la justice et le droit international. Comme viennent d’y appeler de très nombreux anciens ambassadeurs de France, en revendiquant sa place et sa voix unique sur la scène internationale, la diplomatie française a l’opportunité d’agir concrètement et sans délai pour ouvrir de réelles perspectives pour une paix juste et durable au Proche-Orient.

Elle doit agir pour :

Apporter une aide humanitaire à la population civile de Gaza, sous contrôle de l’ONU, de l’UNRWA et des organisations humanitaires internationalement reconnues.

Une condamnation sans équivoque des violations du droit international. La France doit porter à l’ONU une résolution condamnant fermement et sans réserve les crimes commis par le gouvernement israélien. Le gouvernement doit convoquer l’ambassadeur d’Israël pour lui signifier son opposition et rappeler l’ambassadeur de France en Israël pour consultation.

Des sanctions immédiates contre l’actuel gouvernement israélien. Elle doit œuvrer pour que l’UE suspende l’accord d’association avec Israël. Elle peut elle-même décider immédiatement de rompre toute relation commerciale avec Israël et de mettre fin à l’importation de produits provenant des colonies et des territoires occupés. Elle peut prendre la tête d’une coalition de tous les États disposés à prendre des sanctions contre les dirigeants israéliens.

Décréter un embargo total sur les armes à destination d’Israël. Aucune livraison d’armes, de munitions, de technologies ou de composants électroniques ne doit être autorisée. Les soldats et colons franco-israéliens impliqués dans les massacres doivent être poursuivis en France pour crimes contre l’humanité.

Intervenir auprès du gouvernement israélien pour exiger le respect du droit international et des droits des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Cela passe, en tout premier lieu, par la libération de Marwan Barghouti et des prisonniers politiques palestiniens, dont beaucoup détenus sans jugement.

Exiger la libération des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza

Décider d’appliquer les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale à l’encontre de Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, dont les crimes innommables ne peuvent rester impunis. C’est aux dirigeants israéliens d’être arrêtés, non à Marwan Barghouti !

Soutenir la création d’un État palestinien, membre à part entière des Nations unies, en reconnaissant publiquement la bande de Gaza comme une partie indissociable de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, partie intégrante du futur État de Palestine. Elle agirait ainsi en accord avec les orientations de l’Organisation de libération de la Palestine, seule représentante légitime du peuple palestinien.

L’avenir de la région dépend de la justice et du respect des droits du peuple palestinien. Le PCF appelle à une mobilisation massive pour que la France assume pleinement son rôle dans la construction d’une paix juste et durable entre israéliens et palestiniens. Il appelle à faire monter la pression citoyenne en faveur de la libération de Marwan Barghouti

Le PCF réaffirme sa solidarité avec les forces de paix qui se mobilisent en Israël. Toutes ces voix doivent être entendues de la communauté internationale. Le Parti communiste français leur apporte sa solidarité et il appelle toutes les forces éprises de paix, de justice et de démocratie à se mobiliser à leurs côtés et aux côtés du peuple palestinien sous la terreur.

Le PCF appelle sur ces bases à participer au rassemblement mardi 19 août, 18h30, place Saint-Michel à Paris.

Paris, le 15 août 2025

Parti communiste français.