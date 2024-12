Logement étudiant

Parrainé par Pierre Ouzoulias, l’Union des étudiantes et étudiants communistes organisait lundi un colloque sur la thématique de la crise du logement.

En France, les 3 millions d’étudiants dont 720 000 étudiants boursiers doivent se partager les 380 000 places en résidence universitaire. Plus tard, les jeunes travailleurs peinent aussi à se loger décemment lorsque le premier contrat stable est obtenu à 27 ans.

Le logement est donc une des préoccupations majeures des jeunes. Malgré des premières avancées, les politiques publiques peinent à trouver des réponses à la hauteur des besoins. Le logement n’est pourtant pas simplement une question de «toit sur la tête». Elle revêt une dimension sociale, environnementale et économique majeure.

Comment conjuguer besoins sociaux et capacité de l’État à y répondre dans une période de restriction budgétaire ? Durant une après-midi, professionnel·le·s du logement et acteurs politiques réfléchiront ensemble à des solutions face à la pénurie.

La première table ronde a réuni autour du sujet : « Comment répondre à la crise du logement » Jacques Baudrier (adjoint au logement à la Mairie de Paris) ; Thierry de Monterno (directeur d’exploitation d’Héneo) ; Maëlle Nizan (présidente de la FAGE).

Chacune et chacun a pu aborder différents aspects de la crise du logement. D’abord, les difficultés à construire et obtenir du foncier pour les cités universitaires. Puis les conséquences sur les étudiants. Il a aussi été question des difficultés financières rencontrées par le CROUS. Par la suite, l’occasion a été saisie pour aborder les solutions à travers notamment une politique volontariste des collectivités territoriales pour construire plus de logements. Tout en pensant à l’aménagement du territoire, qui doit aller de pair afin de garantir aux étudiantes et étudiants un accès aux services du quotidien.

Dans la seconde table ronde, la thématique a été élargie aux politiques publiques du logement : « Comment penser le service public du logement ? » Avec : Aurélie Billaud (directrice territoriale de l’Association pour le logement des jeunes travailleurs) ; Léna Raud (Union des étudiant·e·s communistes) ; Tommy Veyrat (directeur de l’URHAJ Île-de-France).

Les échanges se sont portés sur une vision plus globale du logement. Afin de construire un logement qui va au-delà du “toit sur la tête”. Dans un retour d’expérience, Aurélie Billaud a pu présenter la vision des foyers de jeunes travailleurs comme vecteurs d’insertion sociale. Afin de lutter contre l’isolement et l’ensemble des difficultés rencontrées par les jeunes, l’ALJT travaille à permettre aux locataires un accompagnement par des assistants sociaux et d’autres services nécessaires.

Afin de grossir encore la loupe, il a pu être évoqué les différents enjeux du logement : enjeu économique, enjeu social, enjeu écologique.

Ces trois enjeux sont fondamentaux pour penser une politique publique du logement en adéquation avec une politique économique planifiée et un enseignement supérieur tourné vers l’avenir.

Léna Raud

Article publié dans CommunisteS, numéro 1022 du 11 décembre 2024.