Lutte contre les pollutions aux PFAS : renforçons les moyens !

Le PCF remercie l'Académie des sciences pour son rapport sur les PFAS, ces substances per- et polyfluoroalkylées encore insuffisamment connues et étudiées : «La pollution aux PFAS : état des lieux des connaissances et enjeux de société ».

Nous partageons les cinq recommandations émises par l'Académie : transparence et traçabilité des PFAS ; contrôle des rejets en milieu industriel ; intensification des connaissances par la recherche ; plan de recherche sur la substitution chimique des PFAS ; remédiation par le développement de méthodes de décontamination.

Au-delà, la société doit agir sur l’ensemble des pollutions chimiques subies par les populations et les écosystèmes et leurs potentiels effets croisés.

Cela implique de mettre en œuvre 2 mesures :

1️⃣ Engager un effort de recherche très supérieur à ce qui est fait actuellement en France et partout dans le monde sur le sujet des pollutions chimiques.

Nous avons besoin d’une recherche fondamentale en écotoxicologie, écologie, santé et prévention des risques en mesure d’éclairer cette question. Cette recherche publique permettra de proposer de nouvelles solutions durables de production et de remédiation dans la filière de la chimie, dans un contexte de réindustrialisation nationale intégrant transition énergétique et changement climatique.

2️⃣ Renforcer les moyens financiers et humains des plans nationaux de santé environnementale et de santé au travail

Ce renforcement des moyens est indispensable pour remplir les missions des différents organismes nationaux de ces deux domaines, allant à rebours des suppressions de postes et de crédits dans nombre d’organismes. Ce renforcement fait écho aux attentes des populations exposées, comme dans le sud de Lyon, et aux demandes de la CGT exprimées par courrier adressé au Premier ministre fin février 2025.

Le PCF propose également de renforcer les moyens de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) et de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la coordination des différentes organismes et laboratoires nationaux mobilisés sur cette problématique.

Paris, le 26 mars 2025

Parti communiste français.