Lutte des classes – Le billet de Gérard Streiff

La lutte des classes est de retour ? C’est l’opinion de l’ancien patron du MEDEF, Pierre Gattaz, dans un article du Figaro Entreprises, ce week-end, intitulé « On a recréé la lutte des classes en France ». Il estime qu’on « repolitise l’entreprise » et qu’on « remet en cause le libéralisme ». Il se définit comme « un guerrier de l’économie mondialisée » opposé aux « improductifs de l’administration ». Sa solution ? « Il nous faudrait des dizaines de Bernard Arnault, Bolloré, Dassault, Bouygues. » Son programme ?, il faut travailler plus, fixer la retraite à 67 ans, réduire de moitié l’assurance chômage… C’est pas sûr qu’avec de tels objectifs, il va éteindre la lutte des classes.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1055 du 24 septembre 2025.