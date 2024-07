Macron doit respecter la démocratie

Depuis le résultat des élections législatives anticipées, Emmanuel Macron joue la montre et paralyse le pays. Il doit respecter le résultat des urnes et appeler la coalition arrivée en tête du second tour, le Nouveau Front populaire, à former un gouvernement.

Au contraire, le Président de la République ne reconnaît pas sa défaite et son camp multiplie les tractations pour tenter de former une majorité avec la droite. Ce scénario, s’il voyait le jour, serait une insulte aux Françaises et aux Français qui ont clairement exprimé un rejet de sa politique de violence sociale.

Le Nouveau Front populaire a empêché l’extrême droite d’obtenir une majorité absolue, alors que tout indiquait que c’était inéluctable. Pour autant, nous savons qu’il est loin de disposer d’une majorité absolue, ce qui rend sa marge de manœuvre réduite. Elle reste la première force à l’Assemblée nationale, ce qui est un point d’appui, et qui représente un espoir pour la jeunesse et les travailleuses et travailleurs.

Au-delà des négociations autour du casting d’un gouvernement de gauche, c’est de la mobilisation populaire que va dépendre sa capacité à obtenir des conquêtes sociales. Le Mouvement jeunes communistes de France y prendra toute sa part, avec sa campagne pour obtenir 10 mesures pour révolutionner le quotidien des jeunes.

Nous appelons les jeunes à se joindre aux mobilisations organisées par les syndicats dans toute la France ce jeudi 18 juillet afin de revendiquer :

- Le respect du résultat des élections par Emmanuel Macron

- La mise en œuvre de 10 mesures d’urgences pour la jeunesse

Assan Lakehoul

Article publié dans CommunisteS, n°1005, 17 juillet 2024.