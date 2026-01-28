Magie – Le billet de Gérard Streiff

Publié le 28 janvier 2026

La Lettre Vernimmen est un mensuel financier qui nous apprend que les sommes versées en 2025 par les sociétés du CAC 40 à leurs actionnaires a atteint un record absolu : 107,5 milliards d’euros, + 10 % sur 2024. Pour 2026 est déjà prévue une hausse moyenne du bénéfice par action de 15 %. 107,5 milliards, un joli pactole. On voit bien tout ce qu’on pourrait en faire. Mais pour nos agioteurs, pas question de « gaspiller » (c’est leur terme) ces sommes en investissements. Ils les reversent aux actionnaires. Comment qu’ils font ça ? En pratiquant le « share buy backs », le rachat d’actions. Les sociétés rachètent leurs propres actions pour les annuler. Au pilon ! Résultat : y a moins d’actions en circulation mais les actions restantes valent plus chères. Et les actionnaires gagnent donc plus de fric. C’est magique le capitalisme, non ?

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1071 du 28 janvier 2026.

