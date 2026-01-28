Magie – Le billet de Gérard Streiff

La Lettre Vernimmen est un mensuel financier qui nous apprend que les sommes versées en 2025 par les sociétés du CAC 40 à leurs actionnaires a atteint un record absolu : 107,5 milliards d’euros, + 10 % sur 2024. Pour 2026 est déjà prévue une hausse moyenne du bénéfice par action de 15 %. 107,5 milliards, un joli pactole. On voit bien tout ce qu’on pourrait en faire. Mais pour nos agioteurs, pas question de « gaspiller » (c’est leur terme) ces sommes en investissements. Ils les reversent aux actionnaires. Comment qu’ils font ça ? En pratiquant le « share buy backs », le rachat d’actions. Les sociétés rachètent leurs propres actions pour les annuler. Au pilon ! Résultat : y a moins d’actions en circulation mais les actions restantes valent plus chères. Et les actionnaires gagnent donc plus de fric. C’est magique le capitalisme, non ?

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1071 du 28 janvier 2026.