A Matignon, le PCF dénonce une rencontre hors-sol, déconnectée des attentes et des besoins des Françaises et des Français.

Le 22 mai, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, Cécile Cukierman, présidente du groupe CREC-K au Sénat et Stéphane Peu, président du groupe GDR à l’Assemblée nationale ont été reçus à Matignon par le Premier ministre, François Bayrou, à sa demande.

Le Premier ministre a tenu à cette rencontre pour proposer de réformer le mode de scrutin des élections législatives. « Ce n’est pas la priorité et c’est même totalement hors-sol, déconnecté des attentes et des besoins des Françaises et des Français » a souligné la délégation du PCF.

Plutôt que de mobiliser les parlementaires sur une nouvelle réforme du mode de scrutin, le Premier ministre devrait mobiliser toutes les énergies et focaliser son attention sur la réponse politique aux priorités de nos concitoyen·nes confronté·es au chômage, à la baisse du pouvoir d’achat, à la hausse continue des prix de l’énergie, des salaires et des retraites trop faibles, à une hémorragie industrielle historique et à la casse systématique de leurs services publics.

Monsieur le Premier ministre : « Il est urgent de vous concentrer sur les grands enjeux structurants de notre pays, pour le présent comme pour l’avenir des Françaises et des Français ».

Concernant la crise démocratique, nous préférons mettre la priorité sur la suppression de l’article 49-3 et de l'article 40 de la Constitution et sur le respect du travail du Parlement et des aspirations majoritaires du peuple comme par exemple sur la reforme des retraites qui n’a jamais fait l’objet d’un vote.

Plutôt que de réformer le mode de scrutin législatif, attaquons-nous à l’hyper présidentialisme de la République et au trop grand pouvoir de l'exécutif, déconnectons les élections législatives de l’élection présidentielle.

Parti communiste français

le 22 mai 2025