MEDEF - Le billet de Gérard Streiff

On parle beaucoup, ici ou là, de droitisation de la société, le MEDEF lui semble plutôt s’inquiéter de la gauchisation des idées, économiques notamment. Patrick Martin, le patron des patrons, trouve le débat public nul. Le MEDEF a donc décidé de créer un club intitulé « Le front économique ». Composé de six groupes de travail, chaque fois présidé par un patron et un économiste (« indépendant » cela va de soi), ce club devrait « faire de vraies propositions » dans les prochains mois « pour influencer la décision publique qui ne prend pas assez en compte l’état de l’économie ». On avait pourtant l’impression que la parole patronale (et ses innombrables réseaux, médias, instituts, colloques…) infusait dans toute la société. Faut croire que ça ne leur suffit pas ; et que ça résiste dur, en bas, aux dogmes libéraux. Plutôt une bonne nouvelle.

Gérard Streiff

Article publié dans Communistes n°1016 - 30/10/2024