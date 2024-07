Menaces de mort contre les personnalités : l'État doit agir avec la plus grande fermeté

Le Parti communiste Français condamne avec la plus grande fermeté les menaces de mort visant des journalistes, des avocat·es, des parlementaires, des président·es d’associations de solidarité, des responsables syndicaux·ales ainsi que Fabien Gay, directeur de l’Humanité et Léo Purguette, président de La Marseillaise.

L’ensemble des militantes et des militants communistes, eux-mêmes confrontés, partout en France, à des tentatives d’intimidation de plus en plus violente de la part de militants d’extrême droite, leur apportent tout leur soutien et se tiennent résolument à leurs côtés face à ces attaques ignobles dont ils sont l’objet.

Alors que ces appels au meurtre publiés sur les réseaux sociaux par des sites d’extrême droite se multiplient dans un climat de quasi impunité et que les paroles et les actes racistes explosent partout sur le territoire en lien la banalisation de discours politiques ouvertement xénophobes, j'appelle solennellement l’État à réagir avec la plus grande fermeté.

Un climat nauséabond, fascisant, s’installe progressivement dans notre pays. La montée de l’extrême droite en France se décline violemment et de plus en plus ouvertement dans tout l’espace public et sur les réseaux sociaux.

Elle prend particulièrement pour cible celles et ceux qui, de par l’Histoire dont ils sont dépositaires et de par les combats résolus qu’ils mènent pour la défense des droits, pour la liberté d’expression et d’information, pour l’égalité et contre toutes les formes de racisme, représentent à ses yeux des cible prioritaires.

Sans réaction à la hauteur du danger pour la République, ses valeurs et toutes celles et ceux qui sont en première ligne pour les défendre, le risque est grand de voir progressivement, le débat public et l’expression politique devenir les otages de la brutalité et de la violence banalisée d’une extrême droite décomplexée.

Ce n’est pas l’avenir que nous voulons pour notre pays.

Le sursaut citoyen qui a permis, au second tour des élections législatives, de faire battre le maximum de candidates et de candidats du Rassemblement national partout dans le pays, doit trouver son prolongement dans une action publique ferme et résolue qui ne laisse aucune place à la haine, aucune place à la violence ou aux intimidations.

Notre Liberté à toutes et tous est à ce prix.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF.