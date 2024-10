Milee : Alerte ! une tragédie sociale est en cours dans un silence assourdissant

Placée en redressement judiciaire depuis 4 mois, l’entreprise Milee (anciennement

Adrexo) est déclarée en liquidation judiciaire depuis le 9 septembre 2024.

10 000 salariés sont concernés : des hommes, des femmes, des seniors, pour une majorité d’entre eux à temps partiel et payés 500 à 600 euros par mois.

Ce plan social tragique a lieu dans un silence médiatique assourdissant.

10 000 travailleurs de notre pays se retrouvent sans salaires ni ressources après avoir déjà subi de longs mois de retards de salaires.

Cédée à l’euro symbolique il y a huit ans à un trio d’actionnaires qui a méthodiquement vidé les caisses de l’entreprise par le biais de montages financiers hasardeux, Milee et ses 10 000 salariés sont également victimes du refus de l’État d’honorer ses dettes et d’une indifférence consternante des pouvoirs publics à leur sort.

Alors que 10 000 familles risquent de basculer dans la pauvreté, l’État doit agir en urgence pour que les salariés de Milee soient accompagnés et protégés au mieux et établir les différentes responsabilités – publiques et privées - qui ont abouti à ce désastre social.

Mardi, devant le ministère des Finances, Fabien ROUSSEL, secrétaire national du PCF et une délégation d’élus du PCF seront aux côtés des Milee pour les soutenir dans leur combat.

Pour les 10 000 de Milee, pour tant d’autres nous restons mobilisés pour que chacune et chacun puisse, en France, vivre de son travail dans la dignité. C’est une des condition essentielle du pacte social républicain que nous entendons refonder.

Parti communiste français

5 octobre 2024