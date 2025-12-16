Mitry-Mory : L’enjeu de la santé

Mitry-Mory, ville du nord-ouest de la Seine-et-Marne, est, par son histoire et sa géographie, une ville aux caractéristiques multiples. Frontalière du département de Seine-Saint Denis, située entre la métropole du Grand Paris et l’aéroport Charles-de-Gaulle, à la croisée d’axes routier majeurs, Mitry-Mory accueille 2 gares, 2 collèges, 1 lycée, la plus grande zone industrielles de son département, tout en préservant plus de 50 % de son territoire en espaces agricoles et naturels. Une situation particulière, qui donne de la force et de l’attrait à notre ville atypique, mais nous oblige à de nombreux enjeux et défis.

Avec l’équipe municipale que je conduis, rassemblement de la gauche élargie derrière un maire communiste, histoire désormais centenaire, nous avons pour engagement celui d’agir au quotidien pour permettre à nos concitoyens de mieux vivre, ici et maintenant, tout en préparant un avenir plus juste, plus solidaire et plus durable.

À l’instar de bien des villes soucieuses de la vie de tous ses habitants, nombreux sont les exemples qui pourraient être développés, sur l’éducation, l’accès à la culture, aux sports, à la citoyenneté, l’environnement, sans oublier les luttes pour les droits, l’emploi, le transport…

Mais si un sujet nous a particulièrement mobilisé ces dernières années, et qui emblématique, à mon sens, de la capacité des maires à répondre aux besoins de leurs habitants, à expérimenter en cassant les idées fausses et les digues au recul social, c’est celui de la santé. Bien que compétence pour le moins éloignée des responsabilités premières des communes, la question de l’accès aux soins arrive en tête des préoccupations de nos administrés. Et les communes sont en première ligne dès qu’il s’agit du quotidien des citoyens.

Comme de nombreuses communes, nous faisons face à une démographie médicale en berne, notre département, la Seine-et-Marne, étant classé 99e en nombre de médecins par habitant. Les raisons sont diverses : nombreux sont les médecins proches de la retraite sans perspective de reprise de la patientèle, une logique d’installation qui n’est plus évidente pour les médecins, y compris issus de notre territoire, un territoire étendu.

Alors nous avons fait le choix de l’offensive avec une politique à deux pans : - l’aide à l’installation de médecins libéraux dans des locaux communaux et un plan de communication volontaire ; - mise en place d’un Centre municipal de santé (CMS).

Si la première action est assez commune, elle nous a tout de même permis l’installation de quatre médecins sur la ville (généralistes et spécialistes). La deuxième, à rebours des politiques actuelles, en assumant au niveau local le droit par le service public à l’accès à la santé.

Aujourd’hui, le CMS accueille 5 médecins généralistes et 2 sages-femmes pour 20 000 consultations par an. Des médecins 100 % dédiés à l’activité médicale et salariés par la ville. Une double attractivité pour les professionnels, qui souhaitent se libérer de la contrainte administrative et retrouver un rythme médical soutenable. Ainsi que pour le patient qui bénéficie d’une offre de proximité, de qualité et publique, tout en ayant la garantie d’un conventionnement en secteur 1.

Un succès qui, depuis 6 ans, ne se dément pas, mais qui n’est pas sans poser de nombreuses interrogations à l’heure où les moyens pour les collectivités s’amenuisent, où l’État abandonne les collectivités, où l’idéologie libérale remplace la nécessité de la réponse aux besoins humains.

Une chose est sûre, sur cette question comme dans de nombreuses autres, le volontarisme municipal démontre que Mitry-Mory avance, se transforme, s’adapte et continue de construire un avenir solide pour chacun.

Charlotte Blandiot-Faride

Article publié dans CommunisteS, numéro 1067 du 16 décembre 2025.